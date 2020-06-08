В Великом Новгороде нашли древнее завещание

В Великом Новгороде обнаружена первые пять берестяных грамот в этом сезоне. Одной из находок стало завещание обеспеченного горожанина, сообщает Институт археологии РАН.

Раскопки проводились на Софийской набережной. На раскопе возле Новгородского Академического театра были обнаружены следы древней усадьбы. Там археологи обнаружили первую в сезоне берестяную грамоту на двух листах. Это оказался черновик завещания. Вообще-то, документ составлялся на трех листах, но начало завещания оказалось утраченным.

Автор завещания велел своим наследникам взыскать долги. В грамоте перечислено, что мужчине задолжали деньги, соль, мясо и зерно. Причем, у двух должников был указан адрес - улица Черницына в Людином конце, это на юге от Кремля.

В этой же усадьбе археологи обнаружили еще четыре грамоты, которые приблизительно могут относиться к концу XIV - началу XV века. Грамоты еще не переведены окончательно, по предварительным данным, речь идет об обрывках деловых писем.