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08.06.2020 19:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде нашли древнее завещание

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)
Первая в этом сезоне берестяная грамота. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Первая в этом сезоне берестяная грамота. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Первая в этом сезоне берестяная грамота. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

В Великом Новгороде обнаружена первые пять берестяных грамот в этом сезоне. Одной из находок стало завещание обеспеченного горожанина, сообщает Институт археологии РАН.

Фото: iStock
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Раскопки проводились на Софийской набережной. На раскопе возле Новгородского Академического театра были обнаружены следы древней усадьбы. Там археологи обнаружили первую в сезоне берестяную грамоту на двух листах. Это оказался черновик завещания. Вообще-то, документ составлялся на трех листах, но начало завещания оказалось утраченным.

Автор завещания велел своим наследникам взыскать долги. В грамоте перечислено, что мужчине задолжали деньги, соль, мясо и зерно. Причем, у двух должников был указан адрес - улица Черницына в Людином конце, это на юге от Кремля.

В этой же усадьбе археологи обнаружили еще четыре грамоты, которые приблизительно могут относиться к концу XIV - началу XV века. Грамоты еще не переведены окончательно, по предварительным данным, речь идет об обрывках деловых писем.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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