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08.06.2020 12:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде нашли древнюю башню, разрушенную по приказу Петра I

Текст: Вера Черенева

В Великом Новгороде при раскопках на Софийской набережной найдены остатки деревянной башни XVI-XVII веков, сообщает Институт археологии РАН.

Фото: Россия 1
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Исследователи полагают, что обнаружены следы Досланьской проездной башни и участок крепостной стены Окольного города. Новые данные позволят ученым уточнить расположение ряда других фортификационных объектов и улиц Великого Новгорода в XVI-XVII веках.

О том, что вдоль Софийской набережной проходила стена Большого Окольного города, специалисты знали давно из описей Новгорода, датированных 1626 и 1627 годами. Известно, что вал Окольного города окружал Новгород по обе стороны реки Волхов. Фактически это был второй ряд оборонительных сооружений после Новгородского кремля.

По периметру вала поначалу были выстроены только башни, деревянные стены на Софийской и Торговой сторонах появились только в 1580 году. Их возвели на подсыпке, которая одновременно играла роль дамбы и защищала берега во время паводка. В 1701 году эти укрепления были разобраны по приказу Петра I, к тому времени они успели сильно обветшать.

Археологические раскопки на Софийской набережной продлятся до середины июня.

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