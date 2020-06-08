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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переполох в коровнике

Хозяин коня заплатил за погибшую от сердечного приступа корову
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
В Вологодской области разгорелся ожесточенный судебный спор между владельцем одного местного коня и главой крестьянского фермерского хозяйства. Скакуна обвинили в том, что он разыгрался и довел до сердечного приступа корову. Ответ пришлось держать владельцу рысака.

"Суд установил, что 29 октября 2019 года конь ответчика сломал ограждение фермы истца в деревне Котельное Никольского района, бегал по загону, пугая коров, в результате чего одна корова породы абердин-ангус задохнулась от физической нагрузки на сердце и пала, - рассказали в Вологодском областном суде. - Стоимость коровы истец оценила в 130 тысяч рублей. Ответчик сразу после инцидента написал обязательство о возмещении ущерба, но ущерб возместил частично, в размере 10 тысяч рублей".

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Был составлен акт, в котором юридическим языком зафиксировано: в 13.15 конь проник на территорию фермы, причинил скоту вред в виде укусов и стресса, одна корова пала.

Местные власти оштрафовали владельца коня на 300 рублей за то, что недосмотрел за скакуном. В Вологодской области это считается правонарушением. За оставление вьючных и верховых животных без привязи и присмотра региональный закон об административных правонарушениях предусматривает штраф от 300 до 1 тысячи рублей.

В каком-то смысле местные чиновники пожалели человека, наказали по минимальной планке.

Зато фермеры, похоже, пожалели, что этот конь вообще появился на свет. А еще они были раздосадованы потерей коровы и прижимистостью хозяина коня. Поэтому решили добиться правосудия и пожаловались в Никольский районный суд Вологодской области.

Конь ворвался в загон, кусал и пугал коров. За это его хозяину пришлось держать ответ в суде

Увы, не нашлось волхва, который предупредил бы хозяина, что примет он иск за коня своего. Есть вещи, предсказать которые невозможно.

"Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, - рассказывают в Вологодском областном суде. - Не оспаривал, что в тот день его конь находился без привязи и бегал по загону, но сомневался, что корова погибла из-за этого".

Районный суд сомнения отверг: в смерти коровы виноват конь. Точка. А значит, хозяин скакуна должен заплатить.

Мы в ответе не только за тех, кого приручили, но и за тех, кого запрягли или оседлали. Это не литературная фантазия, а важный правовой принцип. Раз суд счел доказанной вину коня, единственный вопрос, который остается: сколько стоит корова.

Погибшая буренка была приобретена истцом в 2017 году по договору кули-продажи племенного крупного рогатого скота за 150 тысяч рублей. Но годы не щадят никого, ни людей, ни коров. Прошло время, буренка подешевела.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Вологодской области
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Хозяева оценили ее в 130 тысяч, 10 тысяч из них ответчик уже заплатил. Поэтому суд взыскал с хозяина коня 120 тысяч рублей.

"Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса", - сообщают в Вологодском областном суде.

Дело получило большой резонанс. Теперь к нему приковано внимание прессы, объективы многочисленных камер следят: будет ли апелляция и что она решит.

Но на самом деле такие судебные процессы по гражданским делам, когда владельцам приходится расплачиваться за проделки своих питомцев, имеющих рога, копыта или клыки, на практике не так уж редки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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