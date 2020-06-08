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08.06.2020 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани из-за взрыва газовой трубы тяжело ранены три человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В кубанском городе Тимашевске в результате взрыва газовой трубы оказались тяжело ранены три человека - рабочие, которые проводили ремонт газовой трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Фото: Из материалов проверки
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"По предварительным данным, днем 8 июня 2020 года сотрудники одной из коммерческих организаций осуществляли подготовительные работы для ремонта газовой трубы на улице Интернациональной в городе Тимашевске, - сообщили в краевом управлении СК. - В какой-то момент произошло возгорание природного газа. В результате пострадали трое сотрудников предприятия в возрасте от 40 до 56 лет".

По данным администрации Тимашевска, два работника были госпитализированы в реанимацию, один - в хирургическое отделение местной больницы. Установлено, что возгорание газовой трубы произошло под землей.

На кадрах, появившихся в соцсетях, хорошо видно, как огромные столбы пламени вырываются из трубы, расположенной под землей.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту этого происшествия. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ЧП.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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