Названы первые маршруты для туров на День России

О небольшом российском городе, расположенном посреди калмыцких степей, недавно узнал весь мир. Это произошло после того, как американский журнал Forbes включил Элисту в пятерку российских городов, которые пока мало известны туристам, но могут представлять для них большой интерес.

Российские эксперты тоже считают, что этот край лотосов, шахмат и храмов еще мало изведан не только иностранными, но и российскими туристами. И его только предстоит открыть для отдыха, когда закончится режим самоизоляции.

"Элиста - столица республики Калмыкия, единственного европейского региона, где большинство населения составляют буддисты. Здесь много буддийских храмов. И она славится любовью к шахматам", - так описал американец степной город.

В Элисту следует отправляться за экзотикой, умиротворением, тишиной, неторопливой медитацией и для знакомства с восточной медициной и астрологией. Здесь можно просто сменить обстановку и перезагрузиться, поиграть в большие шахматы прямо на улице, а также отведать блюда из местной баранины и даже верблюжатины.

Главные достопримечательности небольшого города - это самый большой буддистский храм-хурул в Европе, шахматный городок Сити-Чесс, центральная площадь и парк, который можно обойти за день. Это очень удобно для занятых путешественников, которые могут вырваться на отдых лишь на выходные. При этом такая поездка окажется весьма бюджетной.

Элисту также можно использовать и в качестве базы для выездов в Калмыцкую степь. Благо за городом колоритных достопримечательностей еще больше. Кстати, власти республики практически сразу отреагировали на получившую широкий резонанс публикацию Forbes с упоминанием Элисты.

"В конце 1990-х годов многие узнали ее как мировую шахматную столицу, - отмечает глава республики Бату Хасиков. - Но за более, чем 20 лет акценты сместились. Как правильно отметили эксперты, Элиста является единственным населенным пунктом в Европе с преобладанием буддизма. Но сейчас становятся популярными и этно-, эко-, гастро- и спортивный туризм. У нас есть, что показать гостям. Поселок Утта стал самой жаркой точкой страны, где зафиксировано +45,5°C. В заповеднике "Черные земли" обитают сайгаки. У нас есть тюльпановые поля и лотосовые плантации, свое соленое озеро с лечебными грязями".

Чтобы привлечь туристов в Элисту и республику власти даже намерены после окончания эпидемии создать при правительстве отдельное ведомство по развитию отрасли и уникальных туристических зон.

Местные жители предпочитают путешествовать по степной республике самостоятельно - для них это проще и дешевле. А гости из других регионов любят приезжать на такие фестивали тюльпанов, лотосов и праздник под названием Джангариада. Правда, в последнее время турбизнес в республике сильно подкосила пандемия.

"Тем не менее, мы уже разработали и подготовили туристические маршруты с расчетом на скорое окончание эпидемии, - говорит директор турагентства "Элиста" Оксана Алехина. - Один из них пройдет по заповеднику "Черные земли", где живут сайгаки, а другой - по степному соленому озеру, которое по концентрации лечебных минералов сопоставимо с Мертвым морем. Также работаем над маршрутами эко- и сельскохозяйственного туризма. У многих туристов, как оказалось, есть желание выехать на чабанские стоянки, пожить в юртах, понаблюдать за тем, как работают животноводы. Но надо еще проработать некоторые вопросы. На той же стоянке нужен грамотный человек, который, например, сможет объяснить гостям, как выращивать и пасти баранов, как правильно разделать и приготовить такое мясо. А таких людей еще меньше, чем опытных экскурсоводов".

В Калмыкии можно еще посмотреть пустыни и барханы, организовать рыбалку и охоту. "Мы очень надеемся, что пандемия скоро закончится, - рассказала "РГ" жительница Элисты говорит Оксана Алехина. - А первые выезды планируем начать уже в июне ко Дню России, когда будет три выходных дня. Но пока не известно, снимут ли к этому времени ограничения, и поедут ли в путешествие люди из других регионов". Впрочем, эти маршруты останутся и на другие месяцы.

Жители столицы Калмыкии готовы бесконечно рассказывать о красотах своего города и степи.

"У нас есть туры выходного дня для гостей из соседних регионов - Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, - рассказывает жительница Элисты Зулина. - Конечно, туристы в первую очередь посещают хурул и Пагоду Семи дней на главной площади города. Также гости выезжают к Одинокому Тополю неподалеку от Элисты. Это сакральное для буддистов место в прошлом году было признано деревом года в России. А в этом - заняло одно из призовых мест в европейском конкурсе. На элистинском ипподроме регулярно проходят скачки и этно-спортивный праздник Джангариада. А в августе к нам специально приезжают, чтобы понаблюдать за цветением лотосов. Буддисты считают, что когда распускается лотос, человек очищается от негативной энергии".

Возьмите на заметку

Поездка на мини-автобусе "Ростов-Элиста" - 1000 рублей. Водитель развозит пассажиров по адресам.

Размещение в гостиницах города - от 1600 рублей (одноместный с завтраком) до 8000 (люкс-апартаменты).

Пообедать можно в столовой за 200 рублей или в ресторане - за 1500 рублей на человека. Можно заказать блюда калмыцкой и монгольской кухни.

Экскурсия по Элисте - 3000-4000 рублей за группу.

Такси по городу - 100 рублей

На память с собой из Элисты можно привезти буддистские сувениры, изделия из кожи, войлока и цветков лотоса.

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