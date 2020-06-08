В Ростове женщина сбила и протащила полицейского на автомобиле

Ростовские полицейские составили три административных протокола на женщину-водителя, из-за которой их коллега получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Постовой обратил внимание на машину, в салоне которой очень громко работала магнитола и нарушала покой граждан в вечернее время. Полицейский обратился автовладелице с просьбой заглушить мотор и выключить музыку. Женщина отказалась и нажала на газ, протащив несколько метров держащегося за открытую дверь сотрудника ППС.

Нарушительницу задержали. В отношении нее составили протоколы по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".