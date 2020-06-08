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08.06.2020 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери

Текст: Руслан Мельников (Элиста)

В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей. Трагедия произошла в частном доме на улице Джиргал, сообщили в республиканской прокуратуре.

По предварительной информации, детям были нанесены раны.

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Тела матери и детей обнаружил отец семейства. При этом сообщается, что дверь в помещение была заперта изнутри. Обстоятельства случившегося выясняются.

Также стало известно, что для координации работы сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор республики Роман Тютюник. Сейчас выясняется, велся ли за семьей необходимый контроль.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

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