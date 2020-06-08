В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Экспертов украинских СМИ, рассуждающих о потенциальном ударе стратегических бомбардировщиков ВВС США по объектам в Арктике и Сибири назвали невеждами и неучами. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

- Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды, - сказал Бальбек.

Депутат напомнил, что Россия, также как и США, обладает стратегическими ядерными бомбардировщиками, барражирующими над Атлантическим океаном. Эти самолеты способны посылать ракеты на расстояние свыше 1000 километров. В США, отметил депутат, в отличие от украинских "экспертов" прекрасно знают о ядерном паритете с Россией.

- Или хотели похвастаться чужими мускулами? - иронизирует Руслан Бальбек.

Псевдоэкспертов украинских СМИ депутат назвал неучами, а также напомнил, что самолеты американские ВВС периодически приближаются к исключительной экономической зоне России, однако мгновенно исчезают, как только в воздухе появляются российские истребители.

- Так что зря тешат себя надеждами украинские эксперты. На каждую натовскую выходку у нас есть противодействие, - констатировал Бальбек.

Напомним, военные эксперты украинского сетевого издания Defense Express сообщили, что бомбардировщик США B-52H Stratofortress способен нанести удары по объектам в Арктике и в Сибири без захода в зону действия противоракетной системы С-400. При этом США, отметили эксперты Defense Express, обладают достаточным ракетным потенциалом для этих задач.