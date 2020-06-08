В Крыму дело экс-главы запрещенного меджлиса передали в суд

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, экс-председателя запрещенного в РФ решением суда крымскотатарского меджлиса Мустафы Джемилева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ему предъявлено обвинение в пересечении госграницы России при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо запрещен (часть 3 статьи 322 УК РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (статья 224 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что 2 мая 2014 года Джемилев прибыл рейсом Киев - Москва в столичный аэропорт Шереметьево, где ему на основании части 1 статьи 27 ФЗ "О порядке выезда и въезда в РФ" сотрудники пограничного контроля отказали во въезде в страну. В тот же день он уехал назад в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу России в пункте пропуска "Армянск" (Турецкий вал).

- Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым пресекли сотрудники силовых подразделений, - отметили в пресс-службе.

Следствие также установило, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 миллиметра, о чем знал его сын.

- В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека, - напомнили в ведомстве. - Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте.

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.