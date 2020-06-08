В Ростове вынесли приговор банде боевиков из Дагестана

В Ростове-на-Дону вынесен приговор четырем жителям Дагестана, которые создали в Буйнакске вооруженную террористическую группу.

Как сообщили "РГ" в Южном окружном военном суде, в январе 2017 года молодые люди объединились в устойчивую группу для подготовки незаконного вооруженного формирования. Более года они обучались обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и устройствами. С помощью интернета изучали пособия по вооруженному нападению на сотрудников МВД, минно-подрывному делу и методам ведения пропаганды.

В августе боевики заложили схрон с оружием в лесах Буйнакского района, где спрятали пистолет, два револьвера, патроны и гранаты. Часть оружия члены банды носили вместе с собой. 19 октября 2018 года они приняли присягу на верность лидеру запрещенной в России международной террористической организации "ИГ", но на следующий день были задержаны.

В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7до 16 лет и штрафы от 30 до 200 тысяч рублей.