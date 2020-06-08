В Сочи в лесу потерялся трехлетний мальчик

В поселке Дагомыс Сочи сотрудники полиции нашли ребенка, потерявшегося в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

О пропаже трехлетнего сына в дежурную часть полиции сообщила 31-летняя местная жительница.

Заявительница рассказала прибывшим на место правоохранителям, что ребенок играл во дворе частного дома по месту проживания, а потом пропал.

Полицейские незамедлительно создали поисковые группы. В результате при обходе леса, расположенного вблизи дома, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка. Он жив и здоров. Мальчика передали законным представителям. Мать ребенка поблагодарила сотрудников полиции.