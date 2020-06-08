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08.06.2020 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в лесу потерялся трехлетний мальчик

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В поселке Дагомыс Сочи сотрудники полиции нашли ребенка, потерявшегося в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

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О пропаже трехлетнего сына в дежурную часть полиции сообщила 31-летняя местная жительница.

Заявительница рассказала прибывшим на место правоохранителям, что ребенок играл во дворе частного дома по месту проживания, а потом пропал.

Полицейские незамедлительно создали поисковые группы. В результате при обходе леса, расположенного вблизи дома, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка. Он жив и здоров. Мальчика передали законным представителям. Мать ребенка поблагодарила сотрудников полиции.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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