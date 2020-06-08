Видео: На Дону задержан подозреваемый в убийстве двух рыбаков

В Ростовской области 34-летний мужчина убил из охотничьего ружья двух рыбаков на реке Кагальник. Подозреваемый в тяжком преступлении задержан по горячим следам.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК РФ, конфликт произошел из-за места для рыбной ловли.

- После задержания 34-летний житель села Новобатайск рассказал следователю, что 5 июня приехал к месту, где регулярно ловил рыбу, и там увидел двух мужчин. После выяснения отношений подозреваемый поехал домой, взял охотничье ружье, вернувшись расстрелял рыбаков и скрылся, - сообщили в ведомстве.

В ходе совместной операции МВД и СК подозреваемый был задержан и дал показания, которые были проверены при выезде не место преступления.

Следователем направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.