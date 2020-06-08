Волгоградские туры впервые вошли в пакет международного оператора

Крупная туркомпания из Германии включила в число своих программ туры выходного дня в Волгоградскую область.

Среди европейцев Волгоград по историческим причинам традиционно пользуется наибольшим интересом у немцев. А туризм по России - одно из главных направлений германской компании. Ранее на сайте были предложения в Москву, Санкт-Петербург и по "Золотому кольцу". Теперь появились двухдневные поездки на Волгу.

В числе предложений - маршруты с патриотической тематикой, посещение бывшей немецкой колонии Сарепты, а также визиты в Волжский, Дубовку и на Дон.

- Целевая аудитория туров охватывает различные возрастные и социальные группы - это и семьи с детьми, молодежные компании, пары, одинокие туристы. В состав пакета входят: трансфер от железнодорожного вокзала или аэропорта в отель и обратно, проживание на одну или две ночи (есть однодневные программы без размещения в гостинице), питание, экскурсионная программа, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Но тут еще придется подождать открытия границ. А пока есть время для межрегиональных поездок. И здесь важно наладить сотрудничество между соседями. Так, Волгоградская область подписала соответствующие соглашения с саратовцами и воронежцами. Взаимодействие будет не только в обмене рекламными материалами, но и в формировании интересных для жителей маршрутов.

К развитию внутреннего туризма присоединились и РЖД. Есть решение о создании и продвижении совместного продукта. У Волгограда есть железнодорожное сообщение со всеми соседями, кроме Элисты. Но количество рейсов разное. До Саратова, например, доехать не проблема несколько раз в сутки. До Астрахани - раз в день, а до Ростова-на-Дону вообще не на каждое число продают билеты. Попасть в Воронеж и вовсе можно только с пересадкой. Зато, например, добраться до уникального соленого озера Эльтон удобнее всего именно на поезде.

Ну и просто вылазки на природу хотят сделать более организованными. Тут пандемия даже сыграла на руку, дав дополнительное время.

- Ограничения на посещения туристов природные парки используют как возможность лучше подготовить рекреационные объекты к турсезону. Так, сотрудниками парка "Щербаковский" благоустроена зеленая стоянка "Волжская Швейцария": отремонтировали пикниковые зоны, убрали упавшие деревья. На экологической тропе обновили информационные стенды, оборудовали удобный спуск, установили креативные скамейки, - отметили в облкомприроды.

Весь май обустраивали зеленые стоянки на берегах Дона: собирали ветки, листву и бытовой мусор. Для разделения зон стоянки автотранспорта и мест ночлега посадили деревья. В Волго-Ахтубинской пойме провели субботники на излюбленных местах отдыха - на Ахтубе и возле ериков Верблюд и Сахарный.

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