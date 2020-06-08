Волгоградские туры впервые вошли в пакет международного оператора

Новости

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции 13:24
Видео: В Ижевске в условиях пандемии организовали доставку еды дронами 13:21
Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса 13:13
Минпромторг субсидирует скидки на оборудование для пищепрома 13:10
В Ханое открылся отель, покрытый 24-каратным золотом 13:07
В Петербурге продадут книгу Достоевского с автографом автора 13:04
Кремль: Точных дат возобновления полетов за рубеж пока нет 13:02
Минск: Ученые подготовили новый учебник по истории ВОВ 12:58
В России выпущено рекордное число банковских карт 12:57
Кристина Асмус рассказала о жизни с Гариком Харламовым 12:56
Власти Ганы предложили афроамериканцам переселяться к ним 12:44
В Великом Новгороде нашли древнюю башню, разрушенную по приказу Петра I 12:43
На АвтоВАЗе приступили к тестам Renault Clio. Прощай, Lada Xray? 12:42
В период пандемии россияне чаще делали покупки в магазинах у дома 12:37
В Ростове вынесли приговор банде боевиков из Дагестана 12:36
На жителя Ставрополья завели дело за похищение невесты 12:36
В Прикамье на железной дороге на женщину упал 800-метровый рельс 12:28
СМИ: Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне из-за регламента 12:25
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 12:24
В Подмосковье возобновились съемки кино 12:24
Светлана Бондарчук: Паулине Андреевой идет раздеваться 12:18
В Калуге вандалы разрушили 26 надгробий на кладбище 12:17
Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19 12:16
В Крыму дело экс-главы запрещенного меджлиса передали в суд 12:16
СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 12:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Волгоградские туры впервые вошли в пакет международного оператора

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Крупная туркомпания из Германии включила в число своих программ туры выходного дня в Волгоградскую область.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Среди европейцев Волгоград по историческим причинам традиционно пользуется наибольшим интересом у немцев. А туризм по России - одно из главных направлений германской компании. Ранее на сайте были предложения в Москву, Санкт-Петербург и по "Золотому кольцу". Теперь появились двухдневные поездки на Волгу.

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона

В числе предложений - маршруты с патриотической тематикой, посещение бывшей немецкой колонии Сарепты, а также визиты в Волжский, Дубовку и на Дон.

- Целевая аудитория туров охватывает различные возрастные и социальные группы - это и семьи с детьми, молодежные компании, пары, одинокие туристы. В состав пакета входят: трансфер от железнодорожного вокзала или аэропорта в отель и обратно, проживание на одну или две ночи (есть однодневные программы без размещения в гостинице), питание, экскурсионная программа, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Но тут еще придется подождать открытия границ. А пока есть время для межрегиональных поездок. И здесь важно наладить сотрудничество между соседями. Так, Волгоградская область подписала соответствующие соглашения с саратовцами и воронежцами. Взаимодействие будет не только в обмене рекламными материалами, но и в формировании интересных для жителей маршрутов.

К развитию внутреннего туризма присоединились и РЖД. Есть решение о создании и продвижении совместного продукта. У Волгограда есть железнодорожное сообщение со всеми соседями, кроме Элисты. Но количество рейсов разное. До Саратова, например, доехать не проблема несколько раз в сутки. До Астрахани - раз в день, а до Ростова-на-Дону вообще не на каждое число продают билеты. Попасть в Воронеж и вовсе можно только с пересадкой. Зато, например, добраться до уникального соленого озера Эльтон удобнее всего именно на поезде.

Фото: iStock
Названы самые привлекательные для туризма регионы Арктики

Ну и просто вылазки на природу хотят сделать более организованными. Тут пандемия даже сыграла на руку, дав дополнительное время.

- Ограничения на посещения туристов природные парки используют как возможность лучше подготовить рекреационные объекты к турсезону. Так, сотрудниками парка "Щербаковский" благоустроена зеленая стоянка "Волжская Швейцария": отремонтировали пикниковые зоны, убрали упавшие деревья. На экологической тропе обновили информационные стенды, оборудовали удобный спуск, установили креативные скамейки, - отметили в облкомприроды.

Весь май обустраивали зеленые стоянки на берегах Дона: собирали ветки, листву и бытовой мусор. Для разделения зон стоянки автотранспорта и мест ночлега посадили деревья. В Волго-Ахтубинской пойме провели субботники на излюбленных местах отдыха - на Ахтубе и возле ериков Верблюд и Сахарный.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Отпуск 2020. Выбор есть

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии