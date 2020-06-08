На Урале мошенники несколько раз обманули одну женщину, украв 2,8 млн руб

Мошенники обманом выманили у жительницы Екатеринбурга почти три миллиона рублей. Сделали это, причем, в несколько заходов: каждый раз им удавалось обмануть потерпевшую, представившись работниками банка.

"Первого июня в отдел полиции № 14 поступило заявление от женщины 1977 года рождения. По ее словам, 8 мая с московского номера ей позвонили неизвестные, сказали, что являются сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является", - сообщает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Далее аферисты действовали по распространенной схеме: убедили жертву, что с ее карты кто-то пытается снять деньги и нужно срочно все перевести на безопасный счет. Женщина назвала звонившим свои личные данные, продиктовала поступившие коды из смс. После всех манипуляций с ее карты пропало более ста тысяч рублей.

Воодушевленные успехом, мошенники снова и снова повторили этот прием, и за несколько дней украли у екатеринбурженки почти миллион.

"На этом преступники не остановились: 14 мая они снова позвонили потерпевшей и попросили помочь установить личности тех, кто пытался снять деньги с ее счетов. Для этого мошенники заставили женщину оформить онлайн кредит и перевести кредитные деньги на "безопасные" счета", - рассказали в городской полиции.

Звонившие заверили: получение кредита носит чисто технический характер, ничего возвращать не придется - якобы эта операция всего лишь поможет отследить злоумышленников. На самом деле, конечно, все было не так: женщина оформила на себя несколько реальных займов и кредитную карту, а все деньги перевела на счета аферистов.

В общей сложности с 8 по 23 мая она потеряла около 2,8 миллиона рублей.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в особо крупном размере)", - передает УМВД Екатеринбурга.