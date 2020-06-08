На Урале поезд сбил ребенка, которого пьяная мать перевозила через пути

Правоохранительные органы в Свердловской области расследуют обстоятельства гибели годовалого ребенка не железнодорожных путях.

Трагедия, как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратурой, произошла шестого июня около десяти утра на перегоне Подъем - Кармак, в районе деревень Верховино и Гилево в Тугулымском районе.

"Молодая женщина переходила через пути в необорудованном месте, когда коляска с годовалым ребенком застряла между рельсами", - рассказали в ведомстве. Несмотря на то, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, остановить состав вовремя не удалось: девочка скончалась на месте.

По информации Уральского следственного управления на СК РФ, мать ребенка была пьяна, переходила пути перед близко идущим поездом и не убедилась в безопасности дороги. В отношении 31-летней женщины возбуждено дело по статье о "причинении смерти по неосторожности".

Следователи осмотрели место происшествия, локомотив поезда, допросили родственников погибшей девочки и соседей. Назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.