В Екатеринбурге избили пресс-секретаря гордумы

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту нападения на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина.

По его словам, сегодня утром у подъезда к нему подошел мужчина в маске и капюшоне и начал наносить удары. "Я увернулся, начал уходить через детскую площадку, а там из кустов вышел второй человек. Я, разворачиваясь, упал, и они начали меня бить", - рассказал Егоркин агентству ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь, на случившееся он отреагировал громко, чем привлек внимание соседей, и, очевидно, спугнул злоумышленников. Случившееся сотрудник гордумы связывает со своей работой в мэрии по двум причинам. Во-первых, от агрессоров прозвучала фраза "не устал ли ты работать на своей работе?". А во-вторых, угрозы чиновник получал и раньше.

"Подразделение участковых уполномоченных отдела полиции №8 управления МВД Екатеринбурга проводит проверку. Пострадавший направлен на обследование для определения тяжести причиненного здоровью вреда", - сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ городской полиции.

Стражи порядка обходят окрестные дома в поисках свидетелей инцидента. По итогам разбирательств будет принято процессуальное решение.