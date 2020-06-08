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08.06.2020 11:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Речные рейсы между Ямалом и Югрой приостановлены из-за COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева
Водный маршрут Березово - Салехард - Мужи и обратно временно приостановлен. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в соцсети "ВКонтакте". ⠀

В ведомстве ограничения на передвижение объяснили продлением режима самоизоляции в Югре. "Оперативными штабами автономных округов принято решение о временной приостановке водного маршрута", - отмечает департамент. ⠀

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
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Мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как рассказала руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова, в регионе сейчас заболевают контактные в действующих очагах: на их долю приходится примерно треть новых случаев. "Фиксируются завозные случаи и обнаружение коронавируса при обследовании групп риска", - уточнила она. Отметим: на сегодня в регионе выявлено 2 777 больных (из них 83 - за последние сутки).

В соседней Югре по данным оперштаба - плюс 129 новых случаев коронавируса за сутки (итого с начала пандемии - 3 475). "В Сургуте умерла еще одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни", - сообщил депздрав Югры, напомнив, что ранее в регионе было зафиксировано 20 смертей.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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