Ученые смоделировали реакции мозга при посттравматическом расстройстве

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали первую в мире экспериментальную модель поведения мозга при сложном посттравматическом расстройстве (С-ПТСР), которая поможет создать лекарства для лечения этого заболевания.

Результаты уже опубликованы в научном журнале Psychoneuroendocrinology, сообщает со ссылкой на вуз РИА Новости.

Посттравматическое расстройство, как правило, возникает после событий, оказавших мощное негативное воздействие на психику. Это может быть ситуация угрозы для жизни, получение серьезного увечья, сексуальное насилие или домашнее насилие в течение длительного времени.

Для изучения химических реакций мозга, ученые смоделировали С-ПТСР у самцов крыс. Животные находились в условиях постоянного стресса - в их клетку подложили подстилку кота, и они реагировали на запах хищника, ощущая постоянную угрозу. В результате были получены уникальные данные, характеризующие основные нейромедиаторы головного мозга - норадреналин, дофамин, серотонин.

По словам специалистов, эти вещества передают нервные импульсы и формируют поведенческие реакции. Многие симптомы С-ПТСР, например тревога депрессия или панические атаки напрямую связаны с недостатком нейромедиаторов. И прежде всего серотонина.

По словам заведующего лабораторией перспективных исследований молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ Вадима Цейликмана, у крыс, подверженных ПТСР, серотонин снижается. Эти данные весьма полезны для понимания механизмов развития психического заболевания.

Для исследования ученые провели оценку концентрации нейромедиаторов в мозге у самцов крыс линии Вистар, используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимическим детектором. Эксперты отметили, что ПТСР и С-ПТСР с трудом поддаются лечению существующими препаратами. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема разработки новых лекарств и их испытания.

В дальнейшем перед коллективом ученых стоят задачи, связанные с развитием возможностей новой экспериментальной модели. С ее помощью исследователи планируют разработать и испытать новые подходы к коррекции и лечению ПТСР.