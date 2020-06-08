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08.06.2020 09:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые смоделировали реакции мозга при посттравматическом расстройстве

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Ученые Южно-Уральского государственного университета создали первую в мире экспериментальную модель поведения мозга при сложном посттравматическом расстройстве (С-ПТСР), которая поможет создать лекарства для лечения этого заболевания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результаты уже опубликованы в научном журнале Psychoneuroendocrinology, сообщает со ссылкой на вуз РИА Новости.

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Посттравматическое расстройство, как правило, возникает после событий, оказавших мощное негативное воздействие на психику. Это может быть ситуация угрозы для жизни, получение серьезного увечья, сексуальное насилие или домашнее насилие в течение длительного времени.

Для изучения химических реакций мозга, ученые смоделировали С-ПТСР у самцов крыс. Животные находились в условиях постоянного стресса - в их клетку подложили подстилку кота, и они реагировали на запах хищника, ощущая постоянную угрозу. В результате были получены уникальные данные, характеризующие основные нейромедиаторы головного мозга - норадреналин, дофамин, серотонин.

По словам специалистов, эти вещества передают нервные импульсы и формируют поведенческие реакции. Многие симптомы С-ПТСР, например тревога депрессия или панические атаки напрямую связаны с недостатком нейромедиаторов. И прежде всего серотонина.

Фото: pixabay.com
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По словам заведующего лабораторией перспективных исследований молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ Вадима Цейликмана, у крыс, подверженных ПТСР, серотонин снижается. Эти данные весьма полезны для понимания механизмов развития психического заболевания.

Для исследования ученые провели оценку концентрации нейромедиаторов в мозге у самцов крыс линии Вистар, используя метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимическим детектором. Эксперты отметили, что ПТСР и С-ПТСР с трудом поддаются лечению существующими препаратами. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема разработки новых лекарств и их испытания.

В дальнейшем перед коллективом ученых стоят задачи, связанные с развитием возможностей новой экспериментальной модели. С ее помощью исследователи планируют разработать и испытать новые подходы к коррекции и лечению ПТСР.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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