В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов

Около семи вечера в центре Екатеринбурга на пересечении улиц Малышева и Мамина Сибиряка столкнулись фургон Fiat Ducato и Hyundai Accent. Фургон отбросило на пешеходов, которые шли по переходу: двое из них - в тяжелом состоянии.

По информации управления ГИБДД Свердловской области, Fiat ехал на красный, когда врезался в легковушку (она двигалась перпендикулярно на зеленый).

"После столкновения фургон бортом сбивает трех пешеходов, которые шли через дорогу на разрешающий сигнал светофора. Женщина 30-40 лет и мужчина 1984 года рождения получили тяжелые травмы. Также пострадала женщина 1994 года рождения", - передает пресс-служба полицейского ведомства.

По данным ГИБДД, стаж вождения у водителя Fiat солидный - более 30 лет. За руль он сел незадолго до ДТП.

Для установления обстоятельств аварbи на место выехал начальник ГИБДД области Алексей Кисляков. По факту происшествия будет проведена проверка, которая установит степень виновности водителей. Назначены экспертизы.