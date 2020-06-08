В Челябинске нарисовали граффити в благодарность врачам

В Челябинске появилась гигантская граффити-открытка с поздравлением ко Дню России и благодарностью врачам за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Ее за выходные нарисовал известный арт-художник Тимур Абдуллаев ("Бразил"), сообщили в понедельник в городской администрации.

- На улице Труда, неподалеку от городского бора, появилось граффити с изображением врачей и подписью "Спасибо за Ваш труд!", - рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. - В этом году День России посвящен современным героям - всем тем, кто охраняет здоровье людей. В их числе - и социальные работники, и ученые, и волонтеры, и, безусловно, врачи. Создав арт-объект на улице Труда, молодые челябинцы поздравили горожан с праздником и выразили признательность медицинским специалистам, которые сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в мэрии, граффити создано Челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке городского управления по делам молодежи.