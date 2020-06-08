Законодатели Ямала поделились опытом работы на Совете трех дум

Новости

В поселковой больнице Хабаровского края выявили вспышку COVID-19 11:49
В екатеринбургском аэропорту приземлился самолет в медицинский маске 11:45
Российские ученые поставили под сомнение глубину Марианской впадины 11:42
Режиссер "Чернобыля" снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us 11:37
Солист "Иванушек" Андреев рассказал, как чуть не погиб в день рождения 11:32
В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19 11:25
Британский депутат обвинил Берлин в предательстве из-за "Северного потока-2" 11:23
У третьего министра калининградского правительства нашли COVID-19 11:22
На Ямал забросили более 36 тонн груза для военных экологов 11:21
"Адмирал Владимирский" вернулся в Кронштадт из кругосветного плавания 11:20
Названа цена самой дешевой съемной комнаты в Москве 11:17
Мэр Хабаровска госпитализирован 11:15
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице 11:12
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля 11:12
Речные рейсы между Ямалом и Югрой приостановлены из-за COVID-19 11:10
В Новосибирской области перевернулась машина с пятью детьми в салоне 11:03
Судан подтвердил формирование политической миссии ООН в Хартуме 11:02
Названы автомобили с самыми капризными "автоматами" 11:00
Для ликвидации последствий ЧП в Норильске задействовали авиацию 10:58
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве выявлено у людей младше 65 лет 10:57
В Дагестане майнера уличили в хищении электроэнергии на 34 млн рублей 10:57
В Прикамье более 100 человек через суд получили статус "Труженик тыла" 10:57
В Сочи в лесу потерялся трехлетний мальчик 10:56
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer 10:56
Косатки из китовой тюрьмы "собрали" для ученых уникальные данные 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 11:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Законодатели Ямала поделились опытом работы на Совете трех дум

Текст: Иван Ман
Очередное заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прошло в опробованном ранее формате видеоконференции. Традиционно депутаты поделились опытом работы на своих территориях, обсудили актуальные для западносибирских регионов вопросы, в том числе требующие координации усилий представительных и исполнительных органов власти. Тройственный парламентский союз, существующий уже четверть века, играет весомую роль в решении социально-экономических задач трех субъектов РФ, убежден председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Он сделал акцент на законодательном обеспечении реализации послания президента России, в частности, на решении задачи по сбережению и приумножению населения. Напомним, что в автономном округе с января нынешнего года размер регионального материнского капитала за рождение третьего и каждого последующего ребенка составляет уже полмиллиона рублей, а за рождение либо усыновление второго ребенка здесь выплачивают 150 тысяч рублей. Пристальное внимание депутаты Ямала уделяют качеству питания школьников. Еще в 2013 году правовым актом закреплена организация двухразового питания учащихся младших классов. В рацион включены блюда из оленины, рыбы, дикоросов - местных продуктов, важных для здоровья детей арктического края.

Фото: Из архива пресс-службы Заксобрания ЯНАО
Парламент Ямала эффективно сработал в месяцы пандемии

Были приняты своевременные и тщательно продуманные решения для снижения потерь от коронавирусной атаки уязвимых категорий населения, бизнес-сообщества.

- Два пакета мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволили воспользоваться имущественными и налоговыми послаблениями почти 25 тысячам человек. В рамках расходных обязательств регионального бюджета на реализацию антикризисных мероприятий направлено более двух миллиардов рублей, - привел убедительные цифры спикер окружного парламента.

Его заместитель Дмитрий Жаромских рассказал о реализации проекта, который в условиях ограничений деятельности туроператоров вызывает повышенный интерес, - запуске межрегиональных маршрутов для начинающих туристов из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Югры и Ямала. В прошлом году около сотни юных ямальцев познакомились с Когалымом, Тобольском, Тюменью, другими городами Сибири. Для них были организованы специальные экскурсионные программы. В свою очередь, тюменских ребят приняли в Пуровском районе ЯНАО в рамках тура "В гости к ненцам". Они побывали в чуме, познакомились с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Оптимальное время для таких поездок - весенние и осенние каникулы. Дмитрий Жаромских не сомневается в том, что межрегиональный детский туризм имеет хорошие перспективы, в него можно и следует вовлечь тысячи северян и сибиряков.

Председатель комитета Заксобрания дуард Яунгад Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахманов поделился опытом формирования сравнительно нового института местного самоуправления - сельских старост. Федеральный законодатель их полномочия прописал в 2018 году, а на Ямале это словосочетание вошло в обиход еще в 2017-м. Как пояснил депутат, прежде сельский староста назначался главой поселения - на пять лет с учетом мнения населения, а после корректировки регионального законодательства - представительным органом муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт. Ныне срок полномочий старост составляет в ЯНАО от двух до пяти лет. В связи с внедрением такой модели территориального управления, как городской и муниципальный округ, исключающий поселенческий уровень местной власти, значимость этого института лишь увеличивается. Он, по мнению членов Совета законодателей, будет являться весьма важным элементом взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

В свою очередь, председатель комитета Заксобрания по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад обратил внимание на возрастающую роль социально ориентированных некоммерческих организаций. Таковых на территории Ямало-Ненецкого округа насчитывается свыше восьмисот. Общественники тем или иным образом повседневно помогают многим тысячам северян, они стали неотъемлемой частью социальных институтов. Поэтому правительство и законодатели региона видят необходимым всячески поддерживать такие НКО финансово, медийными и консультационными инструментами.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование