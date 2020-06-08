Законодатели Ямала поделились опытом работы на Совете трех дум

Очередное заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прошло в опробованном ранее формате видеоконференции. Традиционно депутаты поделились опытом работы на своих территориях, обсудили актуальные для западносибирских регионов вопросы, в том числе требующие координации усилий представительных и исполнительных органов власти. Тройственный парламентский союз, существующий уже четверть века, играет весомую роль в решении социально-экономических задач трех субъектов РФ, убежден председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Он сделал акцент на законодательном обеспечении реализации послания президента России, в частности, на решении задачи по сбережению и приумножению населения. Напомним, что в автономном округе с января нынешнего года размер регионального материнского капитала за рождение третьего и каждого последующего ребенка составляет уже полмиллиона рублей, а за рождение либо усыновление второго ребенка здесь выплачивают 150 тысяч рублей. Пристальное внимание депутаты Ямала уделяют качеству питания школьников. Еще в 2013 году правовым актом закреплена организация двухразового питания учащихся младших классов. В рацион включены блюда из оленины, рыбы, дикоросов - местных продуктов, важных для здоровья детей арктического края.

Были приняты своевременные и тщательно продуманные решения для снижения потерь от коронавирусной атаки уязвимых категорий населения, бизнес-сообщества.

- Два пакета мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства позволили воспользоваться имущественными и налоговыми послаблениями почти 25 тысячам человек. В рамках расходных обязательств регионального бюджета на реализацию антикризисных мероприятий направлено более двух миллиардов рублей, - привел убедительные цифры спикер окружного парламента.

Его заместитель Дмитрий Жаромских рассказал о реализации проекта, который в условиях ограничений деятельности туроператоров вызывает повышенный интерес, - запуске межрегиональных маршрутов для начинающих туристов из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Югры и Ямала. В прошлом году около сотни юных ямальцев познакомились с Когалымом, Тобольском, Тюменью, другими городами Сибири. Для них были организованы специальные экскурсионные программы. В свою очередь, тюменских ребят приняли в Пуровском районе ЯНАО в рамках тура "В гости к ненцам". Они побывали в чуме, познакомились с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Оптимальное время для таких поездок - весенние и осенние каникулы. Дмитрий Жаромских не сомневается в том, что межрегиональный детский туризм имеет хорошие перспективы, в него можно и следует вовлечь тысячи северян и сибиряков.

Председатель комитета Заксобрания дуард Яунгад Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахманов поделился опытом формирования сравнительно нового института местного самоуправления - сельских старост. Федеральный законодатель их полномочия прописал в 2018 году, а на Ямале это словосочетание вошло в обиход еще в 2017-м. Как пояснил депутат, прежде сельский староста назначался главой поселения - на пять лет с учетом мнения населения, а после корректировки регионального законодательства - представительным органом муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт. Ныне срок полномочий старост составляет в ЯНАО от двух до пяти лет. В связи с внедрением такой модели территориального управления, как городской и муниципальный округ, исключающий поселенческий уровень местной власти, значимость этого института лишь увеличивается. Он, по мнению членов Совета законодателей, будет являться весьма важным элементом взаимодействия населения с органами местного самоуправления.

В свою очередь, председатель комитета Заксобрания по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад обратил внимание на возрастающую роль социально ориентированных некоммерческих организаций. Таковых на территории Ямало-Ненецкого округа насчитывается свыше восьмисот. Общественники тем или иным образом повседневно помогают многим тысячам северян, они стали неотъемлемой частью социальных институтов. Поэтому правительство и законодатели региона видят необходимым всячески поддерживать такие НКО финансово, медийными и консультационными инструментами.