Ректорам вузов разрешат входить в квалификационные коллегии судей

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ректорам вузов и директорам НИИ входить в квалификационные коллегии судей. С инициативой выступила группа сенаторов.

У квалификационных коллегий судей особая миссия. Они просеивают кандидатуры будущих судей, а также решают вопрос о дисциплинарном наказании за проступки действующих людей в мантии. Задача, с одной стороны, добиться, чтобы мантию носили, действительно, лучшие из лучших. А с другой - квалификационные коллегии должны быть гарантом независимости правосудия, оберегать судей от давления со стороны. Как не раз указывал Верховный суд, нельзя наказывать судью за высказанное в решении мнение. Никто, ни губернатор, ни председатель суда не должны иметь никакой возможности расправиться с судьей, который судит по совести и закону. Именно поэтому в квалификационные коллегии судей входят представители общественности.

Например, в Высшей квалификационной коллегии судей 29 человек, из них 18 - действующие судьи, а 10 - представители общественности. Еще один человек является представителем президента страны в ВККС. По закону представителями общественности в квалификационных коллегиях судей могут быть граждане страны, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений. Нельзя также входить в коллегию адвокатам и нотариусам.

На практике гражданское общество в квалификационных коллегиях судей, как правило, представляют преподаватели юридических вузов или члены Ассоциации юристов России. Ректоры вузов не имеют права подключаться к вопросам наказания судей в силу того, что являются руководителями.

Подготовленный проект предлагает сделать для них, а также руководителей научных организаций, исключение.

За год квалификационные коллегии наказали 179 судей, из них 20 человек были уволены

Кстати, по данным Верховного суда России, за год к дисциплинарной ответственности были привлечены 179 судей. Из них 20 человек уволены. Остальные получили либо замечания, либо предупреждения. Осенью прошлого года также появилось еще одно дисциплинарное наказание для судей: снижение в квалификационном классе, что отразится на зарплате.