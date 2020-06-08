Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 16 июня

Росавиация в рамках рабочей группы сформировала график вывозных рейсов до 16 июня, сообщили в ведомстве.

В частности, на 9 июня намечены три рейса российских авиакомпаний. Из Тель-Авива в Москву "Аэрофлот" планирует доставить около 300 россиян, "ЮТэйр" из Ташкента в Москву - около 200, "Аврора" из Токио во Владивосток - около 120.

На 10 июня запланированы два рейса авиакомпании "Армения" из Еревана в Краснодар и Минеральные воды. Кроме того, рейс из Каира в Москву выполнит египетская авиакомпания Egypt Air. Иностранные авиакомпании планируют вывезти своих граждан из российских городов, пояснили в Росавиации.

"Аэрофлот" 10 июня доставит россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву, "Аврора" - из Пхукета во Владивосток, а "Уральские авиалинии" - из Дубая в Казань.

Два рейса ожидаются 11 июня: авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" вернут в Москву россиян из Денпасара и Бангкока.

На 12 июня запланирован рейс "Роял Флайт" из Кейптауна и Касабланки в Москву. В этот же день "Аэрофлот" доставит соотечественников в столицу из Парижа.

На 13 июня запланированы рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" из Гоа и Бангкока в Москву. 14 июня "Аэрофлот" планирует доставить в Москву россиян из Денпасара и Хошимина. Часть из них будет перевезена в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург трансферными рейсами. Ожидаются вывозные рейсы "Аэрофлота" из Бишкека и Сеула.

15 июня "Аэрофлот" доставит россиян в Москву двумя рейсами из Еревана и Анталии, компания "Роял Флайт" доставит россиян в Москву из Дубая.

16 июня в графике рейс "Аэрофлота" из Дели в Москву.

Программа полетов может быть расширена, учитывая поступающие заявки от россиян на портал Госуслуг, уточнили в Росавиации.

По данным Рабочей группы Росавиации, с 20 марта по 7 июня 2020 в Россию вернулось более 193 тысяч россиян.