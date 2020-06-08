Россия сняла часть ограничений на выезд за рубеж

Премьер-министр РФ сообщил о подписании постановления правительства, которое дает возможность ряду категорий граждан въехать в Россию или выехать за рубеж.

Заявление на эту тему он сделал, открывая заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин напомнил, что еще в марте власти ограничили въезд в Россию, а также выезд за границу по причине пандемии коронавируса. Однако жизненные ситуация бывают разные, констатировал глава кабмина. Для ряда находящихся сейчас за рубежом граждан, по его словам, может быть особенно важно находиться в нашей стране. Например, для того, чтобы помочь заболевшему родственнику. Или может быть необходимо выехать в силу важных причин.

Глава кабмина рассказал, что в правительство поступило много обращений на эту тему. И решено было внести изменения в режим ограничений для людей, которые попали в подобные ситуации.

- Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, - пояснил Мишустин. - А также для тех, кто едет на работу или учебу.

Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом, сказал Мишустин.

Въехать в Россию, уточнил он, смогут и иностранные граждане - те, которые собираются пройти лечение в российских медорганизациях, а также те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе.