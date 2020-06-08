Россияне смогут выехать из РФ для ухода за родными, на работу и учебу

Кабмин подписал распоряжение, которое дает возможность выехать россиянам за рубеж для ухода за больными родственниками, проживающими в других странах.

Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, предусмотрен выезд для россиян, которым необходима медицинская помощь за границей.

Помимо данных категорий граждан, выезжать разрешат и тем, кто направляется на учебу или работать.