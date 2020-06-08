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08.06.2020 19:35
Рубрика: В мире

"Российская газета" получила признание в Республике Сербской

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Корреспондент "РГ" получает грамоту и плакетку из рук профессора Драги Мастиловича Фото: Александр Борисов / РГ Корреспондент "РГ" получает грамоту и плакетку из рук профессора Драги Мастиловича Фото: Александр Борисов / РГ
Корреспондент "РГ" получает грамоту и плакетку из рук профессора Драги Мастиловича Фото: Александр Борисов / РГ

В понедельник, 8 июня, декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович вручил грамоту и наградную плакетку корреспонденту "Российской газеты" на Балканах Александру Борисову "За выдающийся вклад в развитие международных связей факультета" и укрепление взаимодействия между научными кругами Республикой Сербской и Российской Федерации.

"Российская газета" содействовала и продолжает помогать сближению братских сербского и русского народов, существенен ее вклад в изучение и сохранение сербского культурного наследия, во взаимообогащение культур наций и народностей, - заметил Драга Мастилович. - Благодаря "РГ" первые лица Республики Сербской, ведущие ученые Университета в Восточном Сараево и иные значимые общественно-политические деятели региона смогли ознакомить россиян со своим взглядом на историю и перспективы развития тех или иных событий на Балканах и в мире, что, несомненно, позитивно отразилось на двустороннем сотрудничестве. "РГ" предоставила нам возможность сообщить России о нашей поддержке в деле недопущения повторения катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война, открыто заявить о важности пресечения любых попыток произвольно интерпретировать, искажать и фальсифицировать историю".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Следует отметить, что "Российская газета" на протяжении нескольких лет освещала деятельность российских дипломатов в Боснии и Герцеговине и представителей Русской гуманитарной миссии, направленную на популяризацию русского языка и укрепление двусторонних связей, в результате которой в Университете Восточного Сараево появилась программа "Русский язык, литература и международные отношения", начал успешно функционировать Центр русского языка, а студенты вуза завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, проводившейся Санкт-Петербургским государственным университетом. В этой связи примечательны слова посла РФ в БиГ Петра Иванцова, считающего, что русский язык становится все популярнее не только в Республике Сербской, но и в Федерации Боснии и Герцеговины.

"Мы отмечаем заметный рост интереса к русскому языку, литературе и культуре по всей стране, - рассказал в интервью "РГ " высокопоставленный дипломат. - Это и Университет Восточного Сараево, где, кстати, работает российский преподаватель, направленный по линии Русской гуманитарной миссии. Это и Университеты в Баня-Луке, Сараево и Мостаре, это и частный Панъевропейский университет "Апейрон" в Баня-Луке, и Фонд "Русский мир" там же. Должен упомянуть и расширяющуюся сеть частных курсов русского языка по всей стране. Все они участвуют в различных программах подготовки по русскому языку. Кстати, изучение русского языка получает распространение в школах Республики Сербской и даже в дошкольных учреждениях! Совершенствуются связи местных вузов с партнерами в России, расширяются география и наполнение этих отношений. Каждый год увеличивается число граждан Боснии и Герцеговины, отправляющихся на учебу в российские вузы. В этом плане мы проделали большую работу, которая уже дает самые позитивные результаты, сближает наши народы, укрепляет взаимное доверие и взаимопонимание. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее наших культурно-гуманитарных и образовательных связей".

Фото: Александр Борисов / РГ
В мире Европа Босния и Герцеговина Культура Культурный обмен "Российская газета"

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