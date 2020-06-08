Российские баскетболисты сыграют с эстонцами в Перми

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу между Россией и Эстонией состоится в Перми. Встреча запланирована на 21 февраля 2021 года.

Эта игра станет заключительной для нашей команды в квалификации к Евро. Перед этим россияне отправятся на выезд к Эстонии (27 ноября), а спустя три дня примут итальянцев. 18 февраля подопечные Сергея Базаревича сыграют в гостях с Северной Македонией. На данный момент российская сборная с тремя очками возглавляет таблицу группы "В".

Напомним, что мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год из-за проведения в 2021 году Олимпиады в Токио (Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса).

Евро планировалось провести в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Всего в отборочном цикле принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре сборные.