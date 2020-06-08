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08.06.2020 18:03
Рубрика: Экономика

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Российский ИТ-рынок восстановится только к 2023 году
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Просевший из-за пандемии рынок информационных технологий ждет еще несколько лет до полного восстановления, следует из прогноза аналитического агентства IDC. По словам вице-президента и регионального управляющего директора IDC Россия Роберта Фариша, в 2020 году рынок просядет на 35%, а к 2023 году ему удастся восстановиться на 90%.

"Прогноз IDC по ИТ-отрасли опирается на общий прогноз по экономике, поэтому с ним трудно не согласиться - говорит Рустэм Хайретдинов, вице-президент ГК InfoWatch, гендиректор компании "Атак Киллер". - Как будет восстанавливаться вся экономика, так и будет восстанавливаться ИТ-отрасль, ее цифровое отражение. Будет расти цена нефти - будет хорошо тем, кто работает с нефтяниками, будет больше налогов - и начнут развиваться замороженные проекты в госорганах. Будет падение экономики - не будет роста и у айтишников. Преимущественное положение ИТ-отрасли в нынешнем кризисе - миф. Отрасль довольно неоднородна, ее восстановление и рост напрямую связаны с восстановлением и кредитоспособностью ее потребителей, а они разные у компаний и продуктов, ориентированных на разные сегменты".

Фото: Pixabay
Россияне во время карантина утратили интерес к IT-профессиям

По его мнению, доходы ИТ-компаний напрямую зависят от заказчиков. Как только основные потребители ИТ-компаний начинают испытывать трудности, это немедленно отражается на их заказах. К примеру, сегодня совсем плохо тем, кто автоматизирует рестораны и туристические компании - у них продажи упали почти до нуля, лишь немного лучше у тех, кто работает с авиакомпаниями - там падение платежей на 90%, еще чуть получше у тех, кто работает с нефтяниками, там падение "всего" 70%, по госзаказчикам падение платежей - 50% и т.п. "Когда видишь такие цифры, сложно назвать это преимуществом", - заключает он.

Лев Матвеев, председатель совета директоров "СерчИнформ", считает, что ситуация на ИТ-рынке неоднородная: "Есть две категории игроков: у первой в карантин и кризис продажи упали не критично, а у некоторых даже выросли, так как их продукты востребованы или от них просто нельзя отказаться, поэтому заказчики не экономят. Речь про бухгалтерские и CRM-программы, программы защиты данных, специализированные решения. Вторая категория игроков действительно пострадала. Это аутсорсеры, разработчики систем не первой необходимости. Особенно небольшие компании, у которых пока нет запаса прочности. Пострадали также компании, которые при продажах не ориентировались на качество продукта, а использовали административный ресурс".

У некоторых айтишников продажи в пандемию даже выросли

Матвеев полагает, что восстановление ситуации к 2023 году - это все-таки слишком пессимистичный сценарий. "Думаю, компании найдут возможность перестроиться, наверстать упущенное уже в 2021 году. ИТ-рынок не раз демонстрировал стойкость", - заключает он.

Дмитрий Комиссаров, основатель компании-разработчика МойОфис, считает, что российской ИТ-отрасли крайне необходима поддержка государства: "Необходимо срочно задуматься об обнулении взносов за текущий период и страховых взносов с фонда оплаты труда персонала, о начале работы РФРИТ с разработчиками программного обеспечения, об обеспечении гарантий по кредитам и субсидировании процентной ставки для компаний-разработчиков отечественного ПО, о стимулировании спроса и развитии потребления. Такие меры государственной поддержки обеспечат продолжение десятилетнего роста ИТ-индустрии, а их отсутствие - 3-5-летнюю стагнацию", - полагает он.

ИТ-компании учатся жить в новой экономической реальности

С Комиссаровым соглашается Елена Бочерова, исполнительный директор "Акронис Инфозащита": "Мы находимся в очень чувствительной точке, когда от принятых решений на уровне государства и от практики их применения зависит и будущее экономики, и будущее ИТ-отрасли. Сейчас важно направить усилия на то, чтобы восстановить спрос, в том числе со стороны государства, и сохранить валифицированные кадры в компаниях - поддержать те меры, которые этому будут способствовать. Пока наша отрасль не признана наиболее пострадавшей в условиях распространения коронавируса, но профильное министерство, отраслевое сообщество продолжают прикладывать все усилия, чтобы поддержка все-таки состоялась".

Директор Технического центра "Инфосистемы Джет" Юлия Кошкина отказалась давать прогнозы по всему ИТ-рынку, но рассказала про рынок системных интеграторов. По ее данным, он может просесть на 20%.

"Прогноз IDC - это комплексный взгляд на ИТ-сферу, в нем учитываются все сегменты технологий, - говорит Леонид Аникин, Директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions. - Аналитики указывают на то, что нас ожидает сильный спад спроса на аппаратное обеспечение, ПК, смартфоны и так далее".

Он полагает, что карантин продемонстрировал бизнесу критическую значимость цифровых сервисов и облачной инфраструктуры. "Невзирая на общий спад индустрии информационных технологий, мы ожидаем роста активности на рынках инфраструктурных и сетевых облачных решений, аналитических систем, ИИ и больших данных", - заключает Аникин.

Экономика Отрасли Связь

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