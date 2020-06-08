Известный гроссмейстер, эксперт и тренер Сергей Долматов, работавший с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, оценил значимость победы Даниила Дубова в престижном онлайн-турнире по рапиду, а также высказал интересное предположение насчет перспектив быстрых шахмат, которые однажды могут "съесть" шахматы классические.

Сергей Викторович, как вам финал Дубов против американца Хикару Накамуры?

Сергей Долматов: Трудно говорить о качестве партий, потому что в быстрые шахматы люди играют плохо, число ошибок зашкаливает. На мой взгляд, уровень был не очень высокий у обоих соперников. Но это не важно. Это же спорт. Люди соревнуются друг с другом. И, конечно, выиграть такой турнир, в котором участвовали ведущие шахматисты мира, почетно. Даниил просто молодец. Хотя в первый день он уступил, во второй и третий день, я считаю, у него был подавляющий перевес.

И эксперты, и соперники много говорили о нестандартном, креативном стиле россиянина. Он и помог победить?

Сергей Долматов: Мне кажется, Даниил просто играл ровнее, допускал меньше грубых ошибок. В быстрых шахматах трудно создавать какие-то моменты. Однако Дубов в дебюте играл интересно, довольно раскованно, предлагал рискованные варианты и получал преимущество во времени. Для этих шахмат удачный выбор стратегии. В рапиде очень важно тактически использовать свои шансы полностью. Накамура считается специалистом в этом, но победа Дубова была убедительной.

А ведь фаворитом считали именно Накамуру…

Сергей Долматов: Люди в принципе статичны. Мы не замечаем, как время идет. Накамура действительно выиграл очень много турниров. Но, вероятно, лучшие годы, годы его пиковой формы прошли. Это не значит, что он не опасен. Просто наступает время других гроссмейстеров.

Но ведь Накамура в полуфинале выбил из турнира чемпиона мира Магнуса Карлсена?

Сергей Долматов: Да, но Карлсен, честно говоря, тоже испытывает проблемы. Это видно. У него нет такого превосходства, какое наблюдалось в предыдущие годы. С другой стороны, турнир проходил не совсем по быстрым шахматам, а по быстрым шахматам онлайн, когда соперники не видят друг друга вживую. Это очень серьезная специфика. Может, в подобном формате норвежцу сложнее. Дубов же помоложе. Он с детства играл в такие шахматы, что тоже имеет значение.

Не исключено, что классические шахматы вообще исчезнут, а чемпионы по блицу и рапиду станут королями

О Данииле всегда говорили как о перспективном шахматисте. В 2018-м он выиграл чемпионат мира по рапиду, но в классических шахматах заметных успехов нет. Почему?

Сергей Долматов: Успехи Дубова в рапиде к классическим шахматам имеют мало отношения. Там требуются другие качества. Дубову до мировой "десятки" очень далеко (россиянин занимает 38-е место в рейтинге ФИДЕ. - "РГ"). Это, знаете, как спринтер и стайер. Если ты чемпион и рекордсмен мира на короткой дистанции и вдруг тебе предстоит забег на длинную, то ты, конечно, проиграешь.

Проведем еще одну параллель - с плаванием. Быть чемпионом на короткой воде не так престижно, как на длинной. А как в шахматах?

Сергей Долматов: Классические шахматы имеют большую историю и больший вес. Сами шахматисты с большим пиететом относятся к победам и титулам. Но время меняется. Не удивлюсь, если классические шахматы вообще исчезнут. Компьютер продвинул дебютную стадию, поэтому самой игры остается очень мало. Много ничьих. Особенно на высоком уровне. Шахматистам это не нравится. Анализируют больше компьютеры, а не люди. Людям приходится запоминать много разных вариантов. Сам элемент игры исчезает. Поэтому не исключено, что классические шахматы вообще исчезнут, не будет чемпиона мира по серьезным шахматам, а победители по блицу и быстрым шахматам, наоборот, станут очень крутыми. Денежные призы уже возрастают в таких турнирах. И болельщикам интересно смотреть партии и матчи по рапиду. Здесь происходит много экшена, событий, соперники зевают, перехватывают инициативу.

Серия онлайн-турниров по рапиду с общим призовым фондом в один миллион долларов, которую придумал Карлсен, вообще здорово поддержала шахматистов во время пандемии коронавируса.

Сергей Долматов: Я бы сказал, небольшую группу шахматистов. Неплохо, что хотя бы они зарабатывают деньги. Однако проблема в том, что большинство гроссмейстеров потеряли источник заработка. Они представляли клубы, ездили по турнирам, но те были отменены. Да, проводились и другие онлайн-турниры, но с очень низкими призовыми. Карлсен нашел миллион долларов на серию турниров, в которых участвует сам и приглашает для себя соперников. Я в любом случае поддерживаю, приветствую его идею. Они же не забирают деньги у других. Но хорошо бы, чтобы и у остальных шахматистов была возможность зарабатывать. Шахматы - сложный вид спорта в коммерческом смысле. Только ведущие игроки получают нормальные деньги.

Как думаете, сохранится ли онлайн-формат, когда спортивная жизнь вернется в нормальное русло?

Сергей Долматов: Нас ждет еще два этапа и Гранд-финал, куда пробился Дубов благодаря своей победе. Но это в любом случае заменитель. Когда закончатся ограничения, связанные с коронавирусом, мы вернемся к традиционным турнирам. Кстати, на следующей неделе в Норвегии пройдут нормальные соревнования по круговой системе. Среди участников не элита, но игроки с солидным рейтингом. Какие-то меры предосторожности, наверное, будут. Но шахматы, как и футбол, начинают возвращаться.