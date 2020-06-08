Кто позаботится о здоровье выпускников на ЕГЭ? Что с летним отдыхом детей? С отпусками и зарплатами учителей? С какой главной "новинки" начнется учебный год в сентябре? "Деловой завтрак", который прошел с министром просвещения Сергеем Кравцовым в "Российской газете" онлайн, побил все рекорды по количеству поступивших в редакцию вопросов. Министр ответил на самые "горячие" из них.

Сергей Сергеевич, Ольга, мама одиннадцатиклассника из Москвы, а вместе с ней еще десятки родителей, спрашивает: "Как будут защищены от коронавируса выпускники и учителя на ЕГЭ, итоговой аттестации"?

Сергей Кравцов: Совместно с Роспотребнадзором и Рособрнадзором мы тщательнейшим образом сейчас ведем работу по подготовке проведения экзаменов с каждым регионом. Меры по защите здоровья учащихся и учителей будут приняты максимальные. Рекомендации о вентиляции и дезинфекции помещений, расстоянии между участниками, размеры аудиторий и другие необходимые требования уже доведены до регионов.

Около 700 тысяч учащихся у нас оканчивают 11 классы, около 1,4 млн - 9 классы. В этом году школьники проходят аттестацию без очных экзаменов на основании уже имеющихся отметок за обучение. По итогам такой аттестации свои аттестаты ребята получат уже к 15 июня.

ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается в этом году поступать в вузы, и только по тем предметам, которые необходимы в рамках поступления.

В редакцию пришло коллективное письмо от школьников, родители которых заняты в космической отрасли и работают в Казахстане: "Мы - граждане России, еще зимой записались сдавать ЕГЭ в Самарской области: как попасть на экзамен, если границы закрыты? Можно ли организовать пункты проведения ЕГЭ, например, в городе Байконур?"

Сергей Кравцов: Безусловно, мы обеспечиваем, как и всегда, возможности сдачи экзамена за пределами территории нашей страны. Это механизм поддержки наших соотечественников, механизм вовлечения в систему российского образования всех, кто хочет получать качественное образование в России.

На сегодняшний день на территории Республики Казахстан, в городе Байконур утверждены 2 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Это средняя школа № 4 и средняя школа № 10. Насколько нам известно, там уже зарегистрировано более 240 человек. При этом имеется технологическая и организационная возможность принять в эти пункты еще ограниченное количество участников. Чтобы перерегистрироваться, нужно направить заявление в один из этих двух ППЭ, оно будет перенаправлено в Рособрнадзор, и участника уведомят, где он сможет сдать экзамены.

Минпросвещения открыло "горячую линию" по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Телефон 8-800-444-35-38

Елена, мама из Перми: "Когда можно будет отправить ребенка в детский лагерь?"

Сергей Кравцов: Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля - при безусловном обеспечении безопасности детей и работников лагерей отдыха. Кто-то сможет раньше, кто-то позже. Все зависит от эпидемиологической ситуации.

25 мая открылась "горячая линия" на базе нашего координационного центра. Он работает круглосуточно и дает ответы на все вопросы по организации отдыха и оздоровления детей. Хочу еще раз для всех напомнить телефон: 8-800-444-35-38.

Что мы видим по первым двум неделям работы? Подавляющее большинство звонков - от родителей, которых интересует вопрос, когда начнется оздоровительная кампания в их регионе. Дополнительно хочу уточнить, что в каждом конкретном регионе создана своя "горячая линия" по вопросам организации детского отдыха и оздоровления. Их контакты есть на сайтах уполномоченных органов. Номер можно также уточнить в ресурсном центре.

Сергей Кравцов: Удалось не допустить снижения зарплат учителей в связи с "нерабочими" днями. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вопрос от Дмитрия Гериева, выпускника 11-го класса: "Видеоуроки проводят не все преподаватели. При этом нам, например, очень много задавали конспектов и заданий. Насколько это правильно, на ваш взгляд?"

Сергей Кравцов: Педагоги старались находить "золотую середину", Дмитрий, и мы им в этом помогали. Если посмотрим, например, последнее международное исследование TALIS, то 95% опрошенных педагогов в России сообщили, что использование информационных технологий было включено в их программу подготовки. Это говорит том, что наши педагоги в определенной степени все-таки владеют цифровыми навыками и знают, как использовать современные технологии в преподавании.

Конечно, мы понимаем, что были учителя, которые испытывали определенные трудности. Именно поэтому мы помогаем школам и педагогам с содержательной частью - даем методики, объясняем, как лучше выстроить работу в этих условиях, чтобы и учителя, и школьники, и родители могли легко адаптироваться. Поддержку нашим учителям оказывают и студенты педагогических вузов: проект "Волонтеры просвещения" стал очень популярен среди молодежи. В нем принимают участие ребята из 30 педвузов. Все они помогают старшим педагогам в организации дистанционных уроков и в быту.

Но нельзя упускать из виду и тот факт, что есть определенные рамки, которые нельзя превышать в использовании онлайн-программ и гаджетов, чтобы не наносить вред здоровью детей. Поэтому уроки шли взвешенно, что-то в онлайне, что-то в рамках заданий и конспектов.

Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы расширить возможности учителей и детей в обучении. Интерес к учебе мы подкрепляем современными методиками и новыми интерактивными проектами, например, Российская электронная школа, cifra.school, видеоуроки на телевидении.

Вопрос от учителя А.Х. Нургалиевой: "Когда и как учителям будет предоставлен заслуженный и законный отпуск за этот учебный год?"

Сергей Кравцов: Мы с самого начала эпидемиологической ситуации, понимая, какая ответственность ложится на плечи педагогов, обратили внимание каждого региона на неукоснительное соблюдение всех трудовых прав и обеспечение возможностей для учителей. Прежде всего, речь о заработной плате, нам удалось удержать под контролем этот процесс и не допустить снижения заработных плат в связи с "нерабочими" днями.

Мы также обратили внимание регионов на то, что в условиях режима повышенной эпидемиологической готовности потребуется корректировка графика отпусков. Это, прежде всего, связано с тем, что были перенесены сроки проведения Единого государственного экзамена.

На особом контроле - реализация мер, утвержденных президентом по поддержке классных руководителей. С нового учебного года, с сентября месяца все классные руководители общеобразовательных организаций страны будут получать федеральную надбавку за работу в размере 5 тысяч рублей. И мы обязательно проследим, чтобы им сохранили все региональные и иные аналогичные выплаты, которые уже были до этого.

Татьяна, мама пятиклассника из Саратова: "Как начнется учебный год? Не будет ли перегрузок?"

Сергей Кравцов: В начале следующего учебного года будет проведена диагностика знаний учеников. На основе этого анализа мы разработаем программу помощи школам, педагогам, детям, чтобы восполнить возможные пробелы в знаниях. Также будут скорректированы программы подготовки и повышения квалификации учителей. Все это необходимо для повышения качества системы образования.

Учителя оказались в непростой ситуации, и я хочу выразить особую благодарность каждому педагогу за его колоссальный труд и бесценный вклад в образование, развитие и воспитание детей.

Регионам рекомендуется начать оздоровительную кампанию с 1 июля - при полном обеспечении безопасности детей

Светлана, студентка колледжа из Санкт-Петербурга: "Как научиться парикмахерскому искусству онлайн, пройти практические занятия без личного общения мастера и студента? Разве это возможно?"

Сергей Кравцов: Среднее профобразование - очень чувствительная для нас тема. Научиться работать на станке или управлять операционной робототехникой, используя только дистанционные возможности… Мы понимаем, что, изучая все только в онлайне, высококвалифицированным мастером производственных работ не стать. Но сделали все возможное, чтобы учеба не прервалась и чтобы дистанционные занятия были максимально информативны и полезны. Нам помогли коллеги из Worldskills, коллеги из Агентства стратегических инициатив.

Теперь следующий этап - будут созданы специальные центры, в задачи которых входят консультирование, психологическая поддержка выпускников, системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT-компаний-агрегаторов, а также взаимодействие с другими структурами и поиск вариантов социального партнерства с работодателями. В своих рекомендациях мы предусмотрели организацию временной занятости, трудоустройство выпускников в профильные образовательные организации и продолжение обучения по специальности.

И самое главное - учитывая рост популярности среднего профессионального образования, интерес со стороны школьников, а у нас продолжает расти процент тех, кто уходит после 9-го класса именно в систему СПО, в рамках национального проекта "Образование" мы максимально активизируем создание мастерских с самым современным оборудованием. Выделено существенное финансирование - более 20 млрд рублей до 2024 года. К концу декабря у нас будут работать 1500 таких организаций, а в 2021-м их число вырастет до 2200. Буквально на днях мы завершили конкурсный отбор, где получили свыше 800 заявок от регионов. Создавая комфортные и современные с технологической точки зрения учебные места, мы продолжим развивать профобучение. Ребятам будет куда прийти и получить полезные практические навыки.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Как будут принимать в колледжи и техникумы в 2020 году

Как будет проходить приемная кампания в колледжи и техникумы в этом году? Приказ Минпросвещения о приеме на программы среднего профобразования уже подписан и зарегистрирован в Минюсте.

Что в нем говорится? На очную форму обучения прием документов завершается 25 августа. По специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, - 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.

Сроки приема документов на очно-заочную форму обучения организация устанавливает самостоятельно. Заявление выпускник сможет подать несколькими способами: по обычной "бумажной" почте, по электронной почте или через собственную информационную систему колледжа, его сайт (если на нем есть такой функционал). Еще один вариант - через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Еще важный момент: если при приеме нужен не только школьный аттестат, но и, например, оценка за творческое испытание, которое проводит сам колледж, то в приказе есть на этот счет отдельный пункт. Организация сама определит форму такого вступительного испытания. Оно может пройти дистанционно. Напомним, в этом году у выпускников 9-х классов ОГЭ отменяется. Ребята получат аттестаты до 15 июня только по школьным оценкам. И смогут подать электронные заявления в колледж или техникум.

Там, как и раньше, будут зачислять студентов по конкурсу аттестатов. То есть у кого лучше оценки. В самых топовых техникумах на популярных направлениях, таких как, например, "информационные системы и программирование", средний балл на "бюджете" приближается или равен "пятерке": берут отличников. Когда выпускник подаст электронные копии всех документов, колледж будет вправе их проверить, в том числе через госуслуги.

Приказы о зачислении будут выпущены между 26 августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего на выбранную специальность абитуриента остается возможность поступить в другое учебное учреждение, если там останутся места.