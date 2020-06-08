Шесть регионов протестируют систему сбора информации об авариях в ЖКХ

Фиксировать в единой информационной системе все неполадки в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья начнут службы ЖКХ. Минстрой утвердил методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов.

Информация о всех ЧП должна будет по единому стандарту заноситься в специальную информационную систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов (МКА ЖКХ). Регламентируется порядок ввода и верификации данных. Сведения, которые будут стекаться в единый ситуационный центр Минстроя, позволят анализировать состояние системы и выявлять объекты в наиболее критичном состоянии, отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок. Поддержку центра и сбор информации со всех регионов обеспечит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Предусматривается постоянный мониторинг данных об отопительном сезоне, в том числе фиксирование отклонений фактических дат от графика и причины несоблюдения сроков.

Применение рекомендаций также позволит обеспечить единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ. "Сейчас в регионах подход к определению того, что является аварией, а что простым технологическим сбоем, различается. Из-за этого мы не всегда получаем корректные данные по аварийности", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Аварией может считаться, к примеру, прекращение горячего водоснабжения на период более 8 часов, снижение температуры теплоносителя в отопительный сезон на 30% и более по сравнению с графиком, разрушение или повреждение сетей холодного водоснабжения, которое привело к прекращению водоснабжения на 8 часов и более, существенному снижению качества питьевой воды.

Система МКА ЖКХ начнет работу в пилотном режиме с 1 июля нынешнего года. Принять участие в тестировании предложено шести регионам: Санкт-Петербургу, Калининградской, Московской, Саратовской, Сахалинской областям и Якутии.