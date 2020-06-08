Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей

Важная особенность нынешнего голосования состоит в том, что это не выборы в классическом смысле, здесь нет кандидатов и штабов, которые имеют право назначать наблюдателей.

Координировать их работу поручено общественным палатам, через них могут направлять своих представителей партии и различные организации. "В отличие от практики проведения избирательных кампаний, наблюдателей от Общественной палаты может быть не один и не два, а то количество, которое назначит федеральная или региональная палата. Это важно, мы заинтересованы в том, чтобы наблюдатели были и в помещении для голосования, и там, где оно проходит вне помещения", - сказала в беседе с "РГ" Майя Гришина.

Наблюдатели вправе присутствовать при всех процедурах, обращаться к председателю участковой избирательной комиссии (УИК) с предложениями, знакомиться с документацией, вести фото- и видеосъемку, следить за подсчетом голосов, получать заверенные копии протоколов.

Они будут присутствовать и при надомном голосовании. По словам Майи Гришиной, члены УИК при этом обязаны обеспечить места в своем транспорте минимум двоим наблюдателям.

Всего участков по России чуть менее 100 тысяч, среди них есть небольшие, оборудованные в труднодоступных местностях. Крупных участков - примерно половина из этого числа. "Тут, понятно, наблюдателей нужно больше", - заметила секретарь ЦИК.

В Общественной палате РФ подготовку к наблюдению начали еще в марте и все это время принимали заявления от кандидатов, рассказал "РГ" Максим Григорьев. "Сейчас у нас системой общественных палат набрано уже более 200 тысяч наблюдателей. В этом участвует более полутора тысяч общественных организаций по всей стране", - сообщил он. Пока еще к процессу не подключились в полном объеме политические партии, от них ожидают большой активности. "Всего у нас будет более полумиллиона наблюдателей - беспрецедентно большое количество", - заявил Григорьев.

Подготовка наблюдателей ведется с учетом эпидемиологической ситуации в стране. "У нас достигнута договоренность с Центризбиркомом, его председатель Элла Памфилова подтвердила, что все наши наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Более того, они получат возможность пройти тестирование на коронавирус так же, как и члены УИК", - сообщил Максим Григорьев.

Четыре из семи дней голосования будут рабочими. "Конечно, это осложняет работу, нам приходится задействовать больше людей, но система общественных палат с этим справится", - уверен представитель ОПРФ. "Каждый день многодневного голосования наблюдатели будут находиться на самих участках для голосования и участвовать в выездном голосовании", - сказал он. В этом году ОПРФ впервые ведет подготовку к наблюдению за дистанционным электронным голосованием, которое пройдет в Москве и Нижегородской области. По словам Максима Григорьева, к работе привлекут представителей обоих регионов, в том числе людей с техническим образованием. Уже составлен список кандидатов и разработан целый ряд методик. "Сейчас мы их утверждаем. Мы будем исчерпывающе наблюдать за электронным голосованием", - заявил он.