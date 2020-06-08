СМИ: Заработки топ-менеджеров госкорпораций могут ограничить

Зарплату топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций могут ограничить суммой в 30 млн рублей в год, соответствующее решение обсуждают в правительстве страны. Как сообщили источники "Коммерсанта", этот размер соответствует трем минимальным заработкам премьер-министра. Исключения возможны, но решение по каждому случаю будет принимать президент России.

По сведениям источников, в сумму 30 млн рублей в год будет входить не только оклад, но и все бонусы и премии. По другой версии, правительство планирует установить перечень ключевых показателей эффективности и привязать доходы топ-менеджеров к результатам их достижения.

Российское государство контролирует или владеет значительными долями в четырех десятках компаний, из которых 34 включены в перечень стратегических. Точные доходы большинства их руководителей публично не раскрываются, но по косвенным признакам оно явно выше 30 млн рублей в год.