Собьют на подлете: генерал оценил шансы "удара по Сибири"

Нанести массированный удар ракетами воздушного базирования (равно как и любыми другими) по территории России не получится - большинство угроз будут нейтрализованы, не долетев до целей. Так экс-заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев прокомментировал заявление украинского издания Defence Express о возможности авиаудара по северным и сибирским районам РФ из Арктики. По мнению издания, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могли бы запустить крылатые ракеты дальнего радиуса действия из международного воздушного пространства, не заходя в зону действия российской ПВО. В Госдуме РФ украинских экспертов назвали неучами.

- Россия обладает мощной эшелонированной системой противовоздушной обороны. На дальних подступах воюет истребительная авиация, затем подключаются наземные зенитные ракетные комплексы комплексы. Не раз проводились учения с моделированием массового авианалета ВВС США. Они показывают, что сбиваются 80-90 процентов целей, - цитирует генерала Бижева РИА Новости.

Специально для защиты протяженных северных границ в СССР был создан высотный перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Он работает в паре с самолетом радиолокационного обнаружения А-50.

- А-50 поднимаются в воздух в случае обострения международной обстановки и выводятся на угрожаемый театр военных действий, создавая сплошное радиолокационное поле и управляя истребителями, - рассказал генерал. Обмен данными между А-50 и МиГ-31 происходит автоматически.

Тактика ракетного удара из международного воздушного пространства не нова, ее применяют и американцы, и ВКС России.

- Тактика эта позволяет сохранить носитель. США располагают крылатыми ракетами воздушного базирования с дальностью полета до 2500 километров. Схожее по характеристикам оружие есть и России, - уточнил Айтеч Бижев.