Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

"Уже несколько недель - медленно, но верно - пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни", - заявил мэр.

С завтрашнего дня отменяется график прогулок, разрешается работа парикмахерских, фотоателье, ветеринарных клиник. Постепенно к работе по разработанному графику вернутся все городские организации.

Как уже писала "РГ", ограничения в Москве были беспрецедентными. Еще никогда в современной истории в городе не закрывались парки, сфера обслуживания, рестораны. Ограничения вводились постепенно с середины марта. На этот период пришелся бурный рост заболеваемости "ковидной" пнемнонией. В условиях самоизоляции жители города провели более 60 дней.