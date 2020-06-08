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Солист "Иванушек" Андреев рассказал, как чуть не погиб в день рождения

Новости
    08.06.2020, 11:32
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

49-летний российский певец, актер и телеведущий, солист проекта "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о трагическом эпизоде своей биографии. Речь про конфликт во время празднования тридцатилетия певца, в результате которого Кирилл едва не умер.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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Ситуацию Андреев вспомнил на телешоу "Секрет на миллион".

По словам певца, почти двадцать лет назад его сосед-спортсмен пригласил на день рождения артиста своего приятеля. С которым у исполнителя и возникли разногласия - тот поссорился с сестрой жены музыканта. Закончилось всё тем, что телохранитель гостя стукнул нетрезвого именинника. Кирилл упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание.

"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались", - рассказал Андреев, уточнив: "Было больно, конечно".

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, зашили рану ("без анестезии"), а образовавшуюся внутреннюю гематому пытались вывести лекарствами, то есть без оперативного вмешательства. Но состояние артиста на протяжении нескольких недель ухудшалось - "голова разрушалась".

В итоге специалисты решили сделать певцу трепанацию, иначе, по словам Андреева, он мог умереть, так как "сильнейшее было давление, и оно не падало никак".

"В 2001-м трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", - напомнил Кирилл. Уточнив, что теперь такие операции делают уже зондом.

При этом стоит отметить, что хоть состояние Андреева после операции и улучшилось, рецидивы имели место - однажды у артиста случился приступ эпилепсии (врачи о возможности припадков "Иванушку" предупреждали). Спасла жена - вытащила певцу язык, чтобы тот его не проглотил. Поэтому из-за софитов Андреев далее выступал в солнцезащитных очках и до сих пор просит убирать мерцающий свет, поскольку это может спровоцировать новый приступ.

Фото: youtube.com/ Super Жorik
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Андреев родился в 1971-м в Москве. Увлекшись фильмами с Шварценеггером, в восьмидесятые занялся бодибилдингом. Снимался в рекламе, в видеоклипе Владимирской на песню "Мальчик мой". Работал моделью в театре мод Славы Зайцева. Перенес пластическую операцию на носу. Занимался кикбоксингом, но бросил, так как частые удары по глазам портят зрение. (Помутневший хрусталик пришлось заменить.) Познакомился с Ветлицкой, которая познакомила его с создателем "Иванушек" Игорем Матвиенко. Выпустил два сольных альбома. Из-за грыжи не может разогнуть спину, но не унывает.

Жена - инструктор по аэробике Лолита. Сына, по ее настоянию, певец также назвал Кириллом.

Ранее Андреев признался, что имел серьезный роман с Жанной Фриске. Вплоть до того, что дело двигалось к свадьбе. Хоть и тайно.

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