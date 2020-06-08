США обвинили российского музыканта в кибермошенничестве

США обвиняют российского музыканта в отмывании более миллиона долларов за 10 лет. Дениса Казначеева арестовали в Берлине за кибермошенничество. США требуют его экстрадиции.

"По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть, с 2010 по 2020 годы отмыл со своими пособниками более миллиона долларов США", - со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, пишет ТАСС.

Музыкант утверждает, что выводы следствия ошибочны, а указанные в деле идентификатор пользователя и адрес в интернете не имеют к нему отношения. Денис Казначеев арестован на основании ордера, выданного судом одного из 24 округов штата Мэриленд 9 декабря 2019 года. Россиянин обвиняется в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. Об уголовном деле и аресте стало известно благодаря официальной странице музыканта в Facebook, где была информация о том, что Казначеев находится в германской тюрьме уже семь дней. Официальных комментариев полиции ФРГ, посольства РФ в Берлине и Минюста США пока нет.