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08.06.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Стоимость нефти Urals поднялась выше цены отсечения в бюджете России

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость российской нефти марки Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете, сообщает РИА Новости со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам торгов 5 июня цена Urals в Северо-Западной Европе достигла 42,55 долларов за баррель. Цена отсечения в российском бюджете составляет 42,4 доллара за баррель марки Urals. Это предельная цена нефти, по которой доходы от ее экспорта поступают в бюджет России в 2020 году.

Фото: EPA
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Доходы от превышения этого значения стоимости Urals пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ), средства которого сейчас используются для восстановления экономики от воздействия эпидемии коронавируса.

Цена Urals упала вслед за котировками маркерного сорта Brent на фоне снижения спроса на энергоносители в результате карантинных ограничений, а также вследствие развала прошлой сделки ОПЕК+ в начале марта этого года. Минимальных значений стоимость Urals достигла в конце марта - начале апреля, после чего цена на нее стала расти. К концу мая российская марка даже опередила в цене сорт Brent, к которому она традиционно продается с дисконтом в 2-3 доллара.

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