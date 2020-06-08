Судан подтвердил формирование политической миссии ООН в Хартуме

Судан приветствовал достижение консенсуса с ООН по оставшимся вопросам переходного периода, а также по формированию новой политической миссии в Хартуме.

По сообщениям агентства Sky News Arabia, суданская сторона также приняла две резолюции СБ ООН по продлению миротворческих сил в Дарфуре. Совет Безопасности, в свою очередь, подчеркнул важность защиты суданского народа.

Новые резолюции Совета Безопасности стали ответом на недавнюю просьбу Судана поддержать стабильность переходного периода и обеспечить соблюдение прав человека в стране.

В своем заявлении, вице-президент Высшего национального комитета Судана по делам ООН Хасан Шейх Идрис отметил, что "Совет безопасности и обороны Судана высказал некоторые оговорки в отношении этих резолюций и подчеркнул необходимость продолжения совместной работы с Организацией Объединенных Наций, Советом Безопасности, Африканским союзом, и партнерами по совестному поиску решений".

В соответствии с резолюцией 2524, которая была разработана Германией и Великобританией, Совет Безопасности учреждает новую политическую миссию Организации Объединенных Наций под названием UNITAMS на первоначальный 12-месячный период с целью поддержки переходного процесса в Судане. В другой резолюции № 2525 предусматривается, что "мандат Миссии Организации Объединенных Наций и Африканского союза будет продлен до 31 декабря 2020 года". Он также предусматривает "поддержание многих миссий, включая военный и полицейский персонал, до соответствующей даты".