Новая реальность для балетного мира поначалу казалась катастрофой. Но после шока прерванного сезона артисты мало-помалу включились в работу, принимая новые правила игры. Звезда мирового балета прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказала о классах в Zoom, репетициях с коллегами со всего света в соцсетях и своих планах на осень.

Светлана, вот уж не ожидала увидеть ваш балетный класс в популярной соцсети, да еще со знаменитым коллегой Владимиром Малаховым!

Светлана Захарова: Это была идея Володи, но я с охотой отозвалась. Сама не ожидала, что будет так интересно и класс вызовет резонанс. Получила новый интересный опыт. Володя раз в неделю приглашает звезд - балерин со всего мира, - чтобы в соцсети одновременно провести мастер-класс. И сам занимается! Интересная, привлекательная идея - класс идет онлайн, все действие в прямом эфире. Для меня он подготовил специальный урок, чтобы мне было удобно, хоть я много занимаюсь у разных педагогов по всему миру и могу легко приспособиться.

А когда возобновятся классы для артистов балета в Большом?

Светлана Захарова: Есть надежда, что в июле начнем заниматься, а в сентябре театр откроется, но ведь не все зависит от театра. В самоизоляции у нас появились классы по Zoom, чтобы как-то форму можно было сохранять. Сначала инициаторами были наш замечательный артист и педагог Геннадий Янин и коцертмейстер Елена Праздникова: он ведет класс, она подхватывает аккомпанементом. До того мы почти месяц держались в форме кто как мог. Несколько недель назад и Большой включился: раздали линолеум, попросили педагогов разобраться с зумом. Ну и артисты уже сгруппировались.

А вам случалось раньше надолго прерывать классы?

Светлана Захарова: Летом после сезона у меня еще много фестивалей, но когда мы всей семьей едем в отпуск, я дней 5 вообще ничего не делаю - ни гимнастики, ни растяжек, ни закачек. А потом все равно занимаюсь: договариваюсь с отелем, мне дают зал для фитнеса на несколько часов. Потому мне сейчас легче, занятия вне театра для меня не новость. Есть даже плюс: в Youtube сейчас выложено много классов разных педагогов - беда ведь везде, балетный люд сидит дома, и педагоги так поддерживают артистов. А у разных педагогов можно научиться разным техникам, что всегда на пользу. Так что, честно говоря, свободного времени вообще нет. Нужно каждый день проживать с максимальной пользой.

Есть только два театра, которым я никогда не могу отказать - Большой и Ла Скала. Эти театры мне родные и близкие, я им многим обязана и очень их люблю

Похоже, вы хорошо освоились в сетевом пространстве?

"Мы почти месяц держались в форме кто как мог... Приятнее было представлять себе, как в один прекрасный день наконец скажут, что пандемия закончилась, и все вернется на круги своя". Светлана Захарова - на церемонии вручения премии "Браво". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Светлана Захарова: Да, и всякого вида связи, и соцсети. Все это занимает. Я когда-то завела Facebook и провела там довольно много времени, читая разный мусор. В итоге это меня так напугало, что я удалила программу с телефона, чтоб и возможности не было заглянуть. Так что очень долго меня не было в соцсетях. Иногда кто-то там что-то постил за меня, даже отвечал за меня. Около двух лет назад завела Instagram: я ведь имею возможность путешествовать, видеть много разных событий, и делюсь этим с подписчиками. Мне нравится, что я могу выбирать, кого видеть, корректировать ленту подписчиков. Но, к сожалению, вести Instagram - тоже большая работа. Сейчас в изоляции я начала активно поддерживать и себя, и подписчиков, общение у нас живое достаточно, люди смотрят и комментируют, активность сейчас возросла. Что неудивительно, другой возможности общаться сейчас нет.

Вы впервые участвовали в концерте при пустом зале...

Светлана Захарова: Да, 11 апреля был благотворительный вечер в Большом, и я эмоционально настроилась, как всегда. Не думала о том, что в зале вместо 2 тысяч человек только операторы. Наоборот: тот факт, что благодаря камерам тебя одновременно смотрят миллионы, умножил ответственность. И только, не услышав в финале аплодисментов, почувствовала, что ситуация необычная! Не хотелось бы повторять - но если сезон начнется с такой практики, я не против: это лучше, чем никак. И все равно вопросов больше, чем ответов. Сотню оркестрантов в яме на расстоянии друг от друга не рассадишь. За кулисами дистанцию не выдержишь. А уж как кордебалет будет плотненько танцевать - просто не представляю. Приятнее представлять себе, как в один прекрасный день наконец скажут, что пандемия закончилась.

Когда, как вам кажется?

Светлана Захарова: Не могу дать прогнозов: слушаю, что говорит руководство страны и руководство театра. Европейские театры сказали, что это надолго, и сентябрь не упоминали, но я предпочитаю готовиться к сентябрю.

Прима-балерину коснулись финансовые проблемы, как ее менее именитых коллег?

Светлана Захарова: Я в той же категории: получаю гонорары, сколько станцевал, столько и получил. Не только у звезд, солистов и корифеев, у многих зависит доход от того, сколько они станцевали. Сегодня мы остро понимаем, что такое зарплата. Театр сегодня не зарабатывает, терпя убытки каждый день, ситуация сложная очень. Но мы хотя бы получаем заплату - а, например, Метрополитен вообще распустил всех и все! Огромное количество коллег осталось без заработка.

В этой ситуации вы строите планы на осень?

Светлана Захарова: Осенью в Петербурге покажут мой вечер балетов Modanse на фестивале "Дягилев PS", в июне он должен был пройти в Москве, но увы. Так что ждем. В октябре я выступлю во второй раз со своим проектом на Дягилевском фестивале в Перми - с "Па-де-де на пальцах и для пальцев" с моим мужем Вадимом Репиным, только дождемся подтверждения театров.

У вас ведь особые отношения со многими театрами мира?

Светлана Захарова: Да, но есть только два, которым я никогда не могу отказать - Большой и Ла Скала. Эти театры мне родные и близкие, я им многим обязана и очень их люблю. Я стала этуалью Ла Скала еще до того, как труппой начал руководить шеф Мариинского, а ныне директор Большого балета, Махар Хасанович Вазиев, и я рада, что он поддерживал меня. Сейчас в Ла Скала не так уж много балетных спектаклей, но, например, "Манон Леско" дирижирует маэстро Феликс Коробов, и это тоже поддержка.

Выходит, скучать в самоизоляции вам некогда?

Светлана Захарова: Мы наконец-то два месяца пожили с мужем и 9-летней дочкой Аней без гастролей. Я много узнала про соцсети и новые форматы. А тут еще завела котенка! Всегда была собачницей, но целый год мечтала о кошке, и вот выбрала: порода русская голубая, неласковая, буря энергии, костный типаж и такая удлиненная, красивая - можно любоваться. Теперь изучаю, как себя с ней вести.