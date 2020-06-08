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Найден древний текст о неизвестном "черноморском" сенаторе Рима 17:10
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08.06.2020 17:10
Рубрика: Общество

Найден древний текст о неизвестном "черноморском" сенаторе Рима

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Патара обнаружили мраморную плиту с надписью, содержащей сведения о почти неизвестном римском сенаторе Целере.

Об открытии рассказывает Anadolu Agency. Оно было сделано в городе Патара, который в свое время был самым важным портом Ликийского союза. Мраморная плита с текстом, в котором рассказывается о малоизвестном римском сенаторе, была найдена при раскопках в театре.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Она находилась рядом со сценической площадкой. Плита оказалась разбитой на 27 кусков, но исследователи собрали все воедино. Они установили, что текст был посвящен Тиберию Клавдию Флавиану Тициану Целеру - сыну Вилии Прокулы, одной из самых влиятельных жительниц этого города.

Надпись содержит ранее неизвестные подробности о Целере. До сих пор ученые лишь предполагали, что существовал человек с таким именем. Но кем он был, они не знали. В тексте же рассказывается, что он был римским сенатором, правителем Кипра и черноморской провинции Понт, которая располагалась на северо-востоке современной Турции.

Также из текста следует, что Целер исполнял целый ряд разнообразных функций, включая судебные, а также был членом городского комитета по зерну. По мнению археологов, достижения сына в камне увековечила сама Вилия Прокула.

Она жила во II веке нашей эры, когда подобные послания были обычной практикой. К тому же театр, в котором была найдена эта плита, был построен ее семьей. Возводить его начал Квинтус Вилиус Тициан, а его дочь, Вилия Прокула, завершила труды отца после его смерти.

Археологи считают, что посвящение в камне римскому сенатору могло быть изготовлено около 147 года нашей эры. Ранее здесь же находили подобные плиты, в том числе с посвящениями императору Адриану, его жене Сабине Августе, а также Салонии Матидии - племяннице императора Траяна и бабушке императора Марка Аврелия.

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