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08.06.2020 19:18
Рубрика: Спорт

Катается с "Ангелами"

Переход Трусовой к Плющенко утвердили
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)
Переход российской фигуристки Александры Трусовой в академию "Ангелы Плющенко" утвержден Федерацией фигурного катания Москвы.

Также официально подтвержден трансфер в группу двукратного олимпийского чемпиона еще двух экс-учениц Этери Тутберидзе: Вероники Жилиной, получившей известность благодаря участию в детском "Ледниковом периоде", и Софьи Муравьевой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Напомним, что все подопечные Плющенко в настоящее время проводят сбор в Кисловодске. Александра, которая, безусловно, станет лидером женской части группы, поделилась фотографией в своих соцсетях, где позирует вместе с Вероникой Жилиной и Софьей Титовой.

Но, что важнее, в "Инстаграме" академии Евгения Плющенко было опубликовано видео, на котором 15-летняя Трусова выполнила сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. За время самоизоляции фигуристка несильно потеряла форму.

Спорт Фигурное катание

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