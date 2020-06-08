Переход российской фигуристки Александры Трусовой в академию "Ангелы Плющенко" утвержден Федерацией фигурного катания Москвы.

Также официально подтвержден трансфер в группу двукратного олимпийского чемпиона еще двух экс-учениц Этери Тутберидзе: Вероники Жилиной, получившей известность благодаря участию в детском "Ледниковом периоде", и Софьи Муравьевой.

Напомним, что все подопечные Плющенко в настоящее время проводят сбор в Кисловодске. Александра, которая, безусловно, станет лидером женской части группы, поделилась фотографией в своих соцсетях, где позирует вместе с Вероникой Жилиной и Софьей Титовой.

Но, что важнее, в "Инстаграме" академии Евгения Плющенко было опубликовано видео, на котором 15-летняя Трусова выполнила сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. За время самоизоляции фигуристка несильно потеряла форму.