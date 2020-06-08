В Алжире возобновляются протесты

Новости

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции 13:24
Видео: В Ижевске в условиях пандемии организовали доставку еды дронами 13:21
Международные эксперты отметили московскую программу поддержки бизнеса 13:13
Минпромторг субсидирует скидки на оборудование для пищепрома 13:10
В Ханое открылся отель, покрытый 24-каратным золотом 13:07
В Петербурге продадут книгу Достоевского с автографом автора 13:04
Кремль: Точных дат возобновления полетов за рубеж пока нет 13:02
Минск: Ученые подготовили новый учебник по истории ВОВ 12:58
В России выпущено рекордное число банковских карт 12:57
Кристина Асмус рассказала о жизни с Гариком Харламовым 12:56
Власти Ганы предложили афроамериканцам переселяться к ним 12:44
В Великом Новгороде нашли древнюю башню, разрушенную по приказу Петра I 12:43
На АвтоВАЗе приступили к тестам Renault Clio. Прощай, Lada Xray? 12:42
В период пандемии россияне чаще делали покупки в магазинах у дома 12:37
В Ростове вынесли приговор банде боевиков из Дагестана 12:36
На жителя Ставрополья завели дело за похищение невесты 12:36
В Прикамье на железной дороге на женщину упал 800-метровый рельс 12:28
СМИ: Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне из-за регламента 12:25
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 12:24
В Подмосковье возобновились съемки кино 12:24
Светлана Бондарчук: Паулине Андреевой идет раздеваться 12:18
В Калуге вандалы разрушили 26 надгробий на кладбище 12:17
Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19 12:16
В Крыму дело экс-главы запрещенного меджлиса передали в суд 12:16
СМИ: Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 12:54
Рубрика: В мире

В Алжире возобновляются протесты

Текст: Лейла Зеленкова

Политические партии и группировки Алжира пытаются возобновить протестные акции, приостановленные в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета Ashark Al-Awsat.

Так, к своей деятельности вернулась главная исламская партия Алжира "Движение общества за мир". Глава партии Абдерразак Макри призвал демонстрантов к возобновлению протестной волны против "Фронта национального освобождения" и "Национального демократического объединения", как политических сил, связанных с эпохой свергнутого президента Абдель Азиза Бутефлика.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Особенности модернизированных Т-72М1М раскрыли в Алжире

В прошлом месяце две эти партии провели внутренние переговоры, чтобы выбрать новых лидеров своего движения. Макри был единственным политиком, который высказал свое несогласие с решением двух партий провести переговоры тет-а-тет, без учета требований народа.

Активисты оппозиционного народного движения "Хирак", в свою очередь, уверены, что правительство разрешило проводить встречи партиям, несмотря на режим социального дистанцирования, только из-за того, что "Фронт национального освобождения" и "Национальное демократическое объединение" имеют широкое представительство в парламенте.

Возвращение партий Бутефлика на политическую арену совпало с решением властей об ослаблении карантинных мер, что также побудило активистов подготовиться к возобновлению акций протеста. Кроме того, законодатели обеих сторон поддержали призыв правительства повысить цены на топливо.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Бой в пустыне: "Солнцепеки" показали свою мощь на учениях в Алжире

Организаторы предложили две даты проведения акций протеста: 19 июня и 5 июля. Однако правительство может запретить их из-за опасности "второй волны коронавирусной инфекции". Средства массовой информации также начали крупную кампанию против движения "Хирак", утверждая, что в него "проникли иностранные силы, враждебные Алжиру".

Уже несколько лет в Алжире продолжается острый политический и финансовый кризис. Кульминация антиправительственных протестов прошлого года привела к отставке правившего с 1999 года президента Абдель Азиза Бутефлика, а также к открытию ряда уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.

В этот раз демонстранты также настроены серьезно. "Власти могут использовать текущую ситуацию со здоровьем в качестве предлога для запрета акций протеста и оправдания запрета на такие митинги, но это нас не пугает, самое главное - это возобновление сильного единого движения", - сообщает один из активистов движения "Хирак" в интервью газете Ashark Al-Awsat.

В мире Африка Алжир

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Котировки нефти растут на мировых биржах
В Красноярске задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии