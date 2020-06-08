В Алжире возобновляются протесты

Политические партии и группировки Алжира пытаются возобновить протестные акции, приостановленные в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета Ashark Al-Awsat.

Так, к своей деятельности вернулась главная исламская партия Алжира "Движение общества за мир". Глава партии Абдерразак Макри призвал демонстрантов к возобновлению протестной волны против "Фронта национального освобождения" и "Национального демократического объединения", как политических сил, связанных с эпохой свергнутого президента Абдель Азиза Бутефлика.

В прошлом месяце две эти партии провели внутренние переговоры, чтобы выбрать новых лидеров своего движения. Макри был единственным политиком, который высказал свое несогласие с решением двух партий провести переговоры тет-а-тет, без учета требований народа.

Активисты оппозиционного народного движения "Хирак", в свою очередь, уверены, что правительство разрешило проводить встречи партиям, несмотря на режим социального дистанцирования, только из-за того, что "Фронт национального освобождения" и "Национальное демократическое объединение" имеют широкое представительство в парламенте.

Возвращение партий Бутефлика на политическую арену совпало с решением властей об ослаблении карантинных мер, что также побудило активистов подготовиться к возобновлению акций протеста. Кроме того, законодатели обеих сторон поддержали призыв правительства повысить цены на топливо.

Организаторы предложили две даты проведения акций протеста: 19 июня и 5 июля. Однако правительство может запретить их из-за опасности "второй волны коронавирусной инфекции". Средства массовой информации также начали крупную кампанию против движения "Хирак", утверждая, что в него "проникли иностранные силы, враждебные Алжиру".

Уже несколько лет в Алжире продолжается острый политический и финансовый кризис. Кульминация антиправительственных протестов прошлого года привела к отставке правившего с 1999 года президента Абдель Азиза Бутефлика, а также к открытию ряда уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.

В этот раз демонстранты также настроены серьезно. "Власти могут использовать текущую ситуацию со здоровьем в качестве предлога для запрета акций протеста и оправдания запрета на такие митинги, но это нас не пугает, самое главное - это возобновление сильного единого движения", - сообщает один из активистов движения "Хирак" в интервью газете Ashark Al-Awsat.