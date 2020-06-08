В Боливии остановили стройку ядерного центра "Росатома"

Строительство ядерного центра "Росатома" в Боливии приостановлено из-за коронавируса SARS-CoV-2, сообщил посол России в этой стране Владимир Спринчан.

"На объект завезено оборудование, но из-за пандемии проект заморожен, поскольку в стране сейчас работы ведутся только в остро необходимых сферах производства", - цитирует посла РИА Новости.

Владимир Спринчан также рассказал о назначении нового директора в Агентстве ядерной энергии Боливии и о его положительном настрое к данному проекту. Ядерный центр предполагают сдать в срок. Его открытие в Эль-Альто запланировано на 2023 год. Новое производство откроет боливийцам доступ к технологиям мирного использования атомной энергии.