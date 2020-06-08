В Европе объявили войну "расистским" памятникам

Гнев демонстрантов, выступающих против расизма по обе стороны Атлантики, перекинулся... на памятники. В надежде хоть немного снизить градус страстей, спровоцированных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, власти нескольких штатов и городов в США дали добро на демонтаж статуй героев Конфедерации. Ну а в Европе под горячую руку погромщиков попали монументы, напоминающие о колониальном прошлом Старого Света. Досталось даже сэру Уинстону Черчиллю.

"Был расистом" - написали неизвестные черной краской на постаменте с четырехметровой фигурой Черчилля, перечеркнув его высеченное в камне имя. К бронзовой шинели скотчем примотали картонку с девизом протестов "Жизни черных имеют значение". Самому известному британскому политику XX века, чей образ был увековечен в памятнике на Парламентской площади в Лондоне, нередко припоминают участие в Англо-бурской войне, гибель от голода почти трех миллионов жителей индийской Бенгалии, а еще выступление в Королевской комиссии по Палестине в 1937 году, которое архивы сохранили для потомков. Тогда будущий премьер Британии не признал ущерба, нанесенного коренному населению Северной Америки и Австралии колонизаторами, - последних он публично назвал "более сильной", "более мудрой" и "лучшей" расой.

Лондонский Черчилль устоял - в отличие от Эдварда Колстона в Бристоле. Памятник в честь предпринимателя и благотворителя, жившего в этом городе на рубеже XVII-XVIII веков, был установлен еще в 1895 году. Через фонды, существующие по сей день, Колстон вложил свой капитал в обустройство местных школ, больниц, церквей и богаделен, только вот заработал он его на торговле рабами из Африки. Со статуей, и прежде вызывавшей споры, толпа свела счеты с особым остервенением: ее пинками проволокли до набережной и сбросили в воду, предварительно залив бронзовое лицо англичанина алой краской. Кадры запечатлели чью-то ногу на шее статуи - так ей решили "отомстить" за действия американского полицейского, убившего Флойда.

По другую сторону Ла-Манша, в Бельгии, жертвами погромов стали памятники королю Леопольду II. В Генте на бюст накинули "окровавленный" мешок с надписью "Я не могу дышать" и затянули мраморную шею веревкой, а монумент в Антверпене подожгли. Кроме того, в интернете запустили петицию с требованием демонтировать все монументы в память о правителе второй половины XIX столетия, а заодно стереть его имя из названий улиц и городских объектов. Леопольд II, немало сделавший для своего королевства за 44 года на троне, вошел в историю как захватчик долины реки Конго, где бельгийцы проводили жестокую колониальную политику с истреблением коренных жителей. Впрочем, активисты требуют от бельгийского правительства не только символических, но и политических жестов, а именно - выплаты компенсаций Демократической Республике Конго.