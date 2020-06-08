В Германии по запросу США задержали музыканта из России

Власти Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом говориться на странице музыканта в социальной сети Facebook.

В посте, опубликованном его друзьями, отмечается, что Казначеев был "арестован немецкой полицией семь дней назад от имени министерства юстиции США, которое обвиняет его в отмывании денег и требует его немедленной экстрадиции". Поскольку никто из его знакомых не верит в виновность Дениса, они создали онлайн-петицию и начали сбор средств для помощи Казначееву.

"Есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности... Этой петицией мы намерены не допустить его безжалостной экстрадиции в США, где правовые системы коррумпированы и несправедливы", - отмечается в сообщении. По мнению авторов обращения, власти Германии должны защитить музыканта, отстаивать его невиновность и не допустить экстрадиции, так как американская сторона не представила никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. "США не могут незаконно арестовать и уничтожить жизнь человека без доказательств", - подчеркивается в Facebook.

В комментариях под этим сообщением пользователи соцсети выражают возмущение происходящим.