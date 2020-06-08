В Гидрометцентре рассказали, будет ли следующая зима аномально теплой

Прошедшая зима на европейской территории России выдалась аномально теплой.

"Я бы назвал ее южноевропейской зимой", - отметил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года средняя температура воздуха была выше нулевой отметки.

Но вот в том, повторится ли такая теплая зима в ближайшее время, Вильфанд сомневается. "В ближайшее десятилетие такого ожидать не стоит", - отметил синоптик. Хотя из года в год из-за глобального потепления климата зимы у нас становятся все более мягкими и менее снежными.