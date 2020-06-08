В госструктурах рассказали, как поддерживается экспорт российского кино

В рамках деловой программы открывшейся сегодня цифровой платформы Key Buyers Event: Digital Edition прошла деловая панель "Государственные игроки. Как Россия поддерживает экспорт креативных индустрий и сотрудничество с зарубежными партнерами". В ней впервые собрались вместе спикеры, представляющие государственные организации, которые поддерживают российский кинематограф и продвижение его за рубеж.

Участники панели - Максим Ксензов - заместитель министра культуры, курирующий направления кинематографии и цифровых технологий, Алексей Фурсин - руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Евгения Маркова - генеральный директор "Роскино", Никита Гусаков - старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ), Светлана Максимченко - генеральный директор "Москино", ответственный секретарь Московской кинокомиссии.

На дискуссионной панели участники рассказывали о том, как государственные ведомства помогают индустрии развиваться в международном направлении: существующие меры поддержки, планы развития и результаты: основные экспортные показатели, фестивали, международные достижения лидеров индустрии.

В частности, Максим Ксензов рассказал о мерах, которые предпринимает в этом направлении Министерство культуры, что ведомство делает, например, в таких направлениях, как копродукция, рибейты, поддержка российских участников на иностранных фестивалях и рыках контента.

Алексей Фурсин в своем выступлении сделал акцент на дополнительных мерах поддержки российского контента Правительством Москвы в конгрессно-выставочной деятельности. Он пояснил, какие именно шаги со стороны его ведомства помогают адаптировать продукт и стимулируют подписание сделок. Подробнее остановился на участии наших аниматоров в предстоящем фестивале в Анси, который состоится сразу же после Key Buyers Event: Digital Edition.

Евгения Маркова отметила, как важно, что в России есть пул государственных организаций, рассчитанных на поддержку экспорта контента. Она же рассказала о целях и задачах "Роскино" - стать зонтичной организацией, которая поможет развитию отрасли во всех ее направлениях. "Роскино" совместно с индустрией и госорганами формирует стратегию, и выявляет потенциал для развития отрасли, а Key Buyers Event: Digital Edition - один из инструментов в этой стратегии", - сказала Евгений Маркова.

Никита Гусаков представил аудитории, в данном случае - виртуальной - уникальный опыт: как именно в России работает РЭЦ в отношении киноиндустрии. Он подробно разъяснил как функционируют уже существующие и разрабатываются новые меры поддержки экспортных контрактов отрасли в сложившейся ситуации на международном рынке. А также рассказал о финансовых инструментах, обеспечивающих безопасности экспортных сделок.

Как Московская кинокомиссия помогает международным проектам, какие крупные проекты последних лет помогли реализовать, Какие преимущества есть у Москвы для съемок иностранными кинокомпаниями в нашей столице, как процесс производства в Москве делается максимально комфортным, и почему сегодня в России снимать дешевле, чем в других странах - об этом рассказала Светлана Максимченко.

Подробнее, что именно было озвучено на дискуссионной панели, можно посмотреть в видео, которое на эксклюзивной основе предоставлено "РГ", как инфопартнеру, "Роскино" (организатор Key Buyers Event: Digital Edition).

Между тем

На виртуальной площадке Key Buyers Event: Digital Edition представлено более 300 российских проектов от 123 российских компаний. Закупщики получат доступ к эксклюзивным материалам по проектам "Фея" Анны Меликян, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Огонь" Алексея Нужного, "Небо измеряется милями" Константина Буслова, "Пальмира" Ивана Болотникова, "Скажи ей" Александра Молочникова и другим; по сериалам "Псих" Федора Бондарчука, "Родительский комитет" Михаила Полякова, "Надежда" Елены Хазановой, "Безопасные связи" Константина Богомолова, "Документалист. Охотник за призраками" Ильи Куликова, "Детективный синдром" Романа Волобуева, "Перевал Дятлова" Евгения Никишова и Валерия Федоровича, "Полет" Петра Тодоровского, "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина, "Рикошет" Дениса Карышева, "Спроси Марту" Флюзы Фархшатовой и многим другим.

Также традиционно представлена новая российская анимация - материалы по готовым и премьерным проектам "Волшебная арка" (Лицензионные бренды), "Зебра в клеточку" (Союзмультфильм), "Панда и Крош" (ГК "Рики"), "Бодо Бородо" (ГК "Рики"), "Тима и Тома" (ГК "Рики"), "Волшебная кухня", "Ник-изобретатель" (100 Киловатт), "Снежная королева: Хранители чудес" (Wizart Animation), "Бука" и "Щелкунчик и Волшебная флейта" (кинокомпания CTB) и многие другие.