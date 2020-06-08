В Японии впервые не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Японии в воскресенье впервые с начала пандемии не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Страны восходящего солнца.

При этом за прошедшие сутки врачи выявили лишь 38 новых случаев инфицирования. Таким образом, согласно последним данным, общее число заболевших достигло 17 914 человек. 929 скончались. Порядка 100 пациентов с коронавирусом остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Власти опасаются новой волны COVID-19 и потому призывают жителей проявлять осторожность. По мнению врача Акихиро Сато, очень сложно определить, когда она придет. Эксперт полагает, что это, скорее всего, произойдет осенью или зимой, хотя не исключает вероятности, что вторая волна придет уже в июле или августе.

Токио заявил, что выделит 300 миллионов долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации. Деньги пойдут на разработку и последующее внедрение вакцины от коронавируса.