В Японии впервые с марта в течение суток не зарегистрировали ни одного смертельного случая среди пациентов с коронавирусом. Обнадеживающие цифры появились в минувшее воскресенье.

Число новых пациентов с положительными пробами на COVID-19 в Японии невелико. Так, 8 июня было объявлено о 18 новых инфицированных. В понедельник стало известно о трех смертельных случаях. По-прежнему около 100 японцев находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

В японской столице наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. По последним данным, там выявлено 5396 заразившихся. На прошлой неделе в Токио был зарегистрирован скачок числа заболеваний. В результате губернатор мегаполиса Юрико Коикэ была вынуждена объявить режим Tokyo alert, который был призван обратить внимание граждан на ситуацию в городе. Мера носила предупредительный характер и не предполагала введение каких-либо ограничений. В целом же Страна восходящего солнца возвращается к привычному образу жизни. На улицах Токио стало многолюднее, оживились после длительного затишья рестораны и магазинчики. Впрочем, местное население в большинстве своем ответственно подходит к соблюдению социальной дистанции и норм гигиены.